"Trabajaba sin declarar por 3,14 euros la hora": la precariedad de la hostelería en Menorca

etiquetas: menorca , hostelería , explotación
Un_señor_de_Cuenca
Le pagaban en PI-nuts


Disculpad el chiste en un tema tan serio.
Jack29
#2 Venia a hacer el mismo chiste, pero con pipas
#4 davidvsgoliat
Qué puñetera vergüenza
pitercio
#4 es irracional.
Connect #6 Connect *
No entiendo estos salarios. Un conocido mio, su hijo trabaja de camarero mientras estudia. Por trabajar fines de semana y festivos, y no mas de 20 horas a la semana, le pagan 1.800 euros. Y según él, es muy habitual que se pague lo que sea por tal de tener gente trabajando. Esto en Barcelona. Luego lógicamente una cena pues cuesta lo que cuesta. Pero me parece un sueldo muy alto para trabajar de camarero a media jornada teniendo en cuenta que hay médicos que se pegan un panzón de horas por…   » ver todo el comentario
#3 Pivorexico
Pero al menos tiene trabajo , claro que es como tener novia y no follar .
kastanedowski

Solo en Menorca?... bien
Solo en Menorca?... bien
