Toyota convierte al bZ4X en un coche autónomo y ya pone fecha para Europa: 2027

Toyota, junto a Pony.ai y GAC (socio con quien fabrica coches para China), ha desarrollado una versión autónoma del bZ4X equipada con 34 sensores, incluidos 14 cámaras y 9 sistemas LiDAR. Esta séptima generación del sistema ya opera como robotaxi en grandes ciudades chinas y se producirá en serie. La flota crecerá hasta 3.000 vehículos en 2026 y se expandirá a Oriente Medio y el norte de África. El objetivo es ofrecer servicios en Europa en 2027. Toyota centrará el nivel 4 SAE en robotaxis, no en coches particulares.