Toyota convierte al bZ4X en un coche autónomo y ya pone fecha para Europa: 2027

Toyota, junto a Pony.ai y GAC (socio con quien fabrica coches para China), ha desarrollado una versión autónoma del bZ4X equipada con 34 sensores, incluidos 14 cámaras y 9 sistemas LiDAR. Esta séptima generación del sistema ya opera como robotaxi en grandes ciudades chinas y se producirá en serie. La flota crecerá hasta 3.000 vehículos en 2026 y se expandirá a Oriente Medio y el norte de África. El objetivo es ofrecer servicios en Europa en 2027. Toyota centrará el nivel 4 SAE en robotaxis, no en coches particulares.

#1 tropezon *
Recordemos que el toyota bz4x ha sido desde el verano el coche de los taxistas españoles, tras una importante bajada de precio y la homologación como taxi en varias ciudades españolas.
¿Veremos taxis autónomos de Toyota como competencia a los de Tesla? ¿En nuestras ciudades?
#2 DotorMaster
Taxis autónomos en el norte de África? Lo que les faltaba...
#4 NireeN
¿Lo hay en bonito? :troll:
Blackat #3 Blackat
Solo hay algo mas chungo que un taxista cuñao...un taxista cuñao que lleve ese sistema y pueda traladrarte con su rollazo el doble...
hakcer_dislexico #5 hakcer_dislexico *
#3 Mi lexus me tiene hasta los cojones. Si me paso 10kmh el limite ... pita. Si dejo de mirar al frente 2 segundos ... pita. Si no detecta manos en el volante ... pita. Si se me ocurre cambiar de carril sin poner el intermitente, volantazo, sale una mano, me da una ostia .... y pita.

Quiero un puto opel corsa del 92.

Los taxistas van a ir mas derechos que una vela, porque nada de esto se puede desactivar facilmente... :troll: :troll: :troll:
