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Un total de 220 buques logran navegar a través del estrecho de Ormuz en marzo

Un total de 220 buques logran navegar a través del estrecho de Ormuz en marzo

Un total de 220 buques lograron navegar a través del estrecho de Ormuz durante el mes de marzo en los segmentos de granel seco, líquidos, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL), según datos difundidos por MarineTraffic y Kpler. Cabe recordar que la vía marítima se encuentra bloqueada de facto desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque coordinado contra Irán. Sin embargo, la república islámica asegura que está disponible para naciones no hostiles.

| etiquetas: ormuz , tránsito , buques
4 0 0 K 52 actualidad
4 comentarios
4 0 0 K 52 actualidad
javibaz #1 javibaz
Luego sale naranjito con no se que de que está cerrado.
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sorrillo #2 sorrillo
Antes del conflicto bélico pasaban unos 135 buques cada día.

Fuente: www.eldiario.es/internacional/guerra-iran-ultima-hora-ataque-eeuu-e-is
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#3 eipoc
#2 ¿por qué lo llamas conflicto bélico si es un ataque terrorista contra Irán?
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Asimismov #4 Asimismov
Esto me recuerda a la ayuda humanitaria a Gaza donde diariamente 600 camiones la abastecían. Finalmente ni 30 camiones diarios cruzaban los pasos de acceso a Gaza y los lluesei no amenazaron a las autoridades de ocupación del territorio palestino.
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