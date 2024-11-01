Un total de 220 buques logran navegar a través del estrecho de Ormuz en marzo

Un total de 220 buques lograron navegar a través del estrecho de Ormuz durante el mes de marzo en los segmentos de granel seco, líquidos, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL), según datos difundidos por MarineTraffic y Kpler. Cabe recordar que la vía marítima se encuentra bloqueada de facto desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque coordinado contra Irán. Sin embargo, la república islámica asegura que está disponible para naciones no hostiles.