publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
15
clics
Un total de 2.267 inmigrantes irregulares han llegado a España en 2026, casi un 60% menos
El informe revela que en lo que va de año por vía marítima han llegado a España 1.831 inmigrantes, un 65,8% menos
|
etiquetas
:
inmigracion
,
ilegal
,
españa
8
2
0
K
108
actualidad
14 comentarios
8
2
0
K
108
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
DenisseJoel
Hay gente que cree que la mayoría vienen en patera. Ese es el nivel.
5
K
72
#8
DayOfTheTentacle
#5
cambia mucho el medio?
0
K
8
#12
DenisseJoel
#8
Sí. Cambia mucho. Diferentes orígenes, culturas, capacidad económica, relaciones familiares...
0
K
11
#2
NPCMeneaMePersigue
Envio the objetive para mandarles tráfico y a ver si los fachas ven que el problema que les venden de los ilegales no es
0
K
20
#3
luzer
El mayor coladero ahora mismo está en Barajas, y no están en la cuenta. Por cierto, llevamos un mes de 2026
2
K
19
#10
Connect
#9
Ya he dicho que,
Con cierto control como todo en la vida,
. Entran irregularmente, porque de alguna manera tienen que entrar, pero aquí se deberia regular. Pero eso es muy caro y pasan...
0
K
14
#14
asola33
Vienen a España porque entrar a la Europa rica es mucho más dificil. Aquí todo son facilidades.
0
K
13
#4
Suleiman
Teniendo en cuenta el frío que hace, quizás es hasta normal.
0
K
13
#13
luzer
*
#4
no es sólo frio. Muchos acertaron y no salieron y muchos de los que salieron no llegarán nunca.
Up to a THOUSAND migrants feared dead after going missing during huge Mediterranean storm
www.dailymail.co.uk/news/article-15520407/THOUSAND-migrants-feared-dea
1
K
-5
#1
Kmisetas
Pues así hasta cero.
1
K
4
#6
Connect
#1
Ese día llorará todo el mundo porque no llega mano de obra barata.
La inmigración es necesaria. Con cierto control como todo en la vida, pero siempre es necesaria. Aunque algún día dejarán de venir. El mundo se ha vuelto cada vez más competitivo. La vieja Europa se envejece, así que si quieres vender debes buscar nuevos mercados, pero antes has de hacerlos entrar en la clase media. Y ahí África tiene mucho a ganar. Y más pronto que tarde sus ciudadanos no querrán ir a una Europa cada vez más extremista y racista.
2
K
28
#7
NPCMeneaMePersigue
#6
Y qué te parece que Musk, Bill gates y unos cuantos mas de arriba digan que no porque la IA y los robots
Que China ya está produciendo miles de robots que trabajan en almacenes, pero robots humanoides...
0
K
20
#11
Connect
#7
No me seas neoludita. Y la de cantidad de trabajadores de la generación boomer que se están jubilando estos años? Falta gente. Los robots están muy bien, pero no quitarán trabajo como tampoco los quitaron las máquinas ni los brazos robotizados.
0
K
14
#9
Kmisetas
#6
La inmigración regulada es necesaria. Fijate en el titular, anda! pone irregulares, sorpresa!
0
K
5
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
