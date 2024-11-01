edición general
Tortilla de huevos con kétchup y queso fundido

Tortilla de huevos con kétchup y queso fundido  

Una deliciosa tortilla que combina la suavidad de los huevos con el sabor del ketchup y el queso fundido.

18 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si le añades unos tacos de jamón serrano ya es la hostia ese plato.
#13 Pivorexico
#1 Ya pero el Ketchup lo veo más para la paella
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#13 Y para las judías con chorizo.
#4 Barriales
Puta marranada.
ContinuumST #5 ContinuumST
¿Receta? ¡Amosnomejodas!
bronco1890 #3 bronco1890
Me ha recordado mi época de piso de estudiantes :hug:
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
Que puta marranada...
Enero2025 #2 Enero2025
Poco nos pasa…
Y todo esto por reírle las gracias a los concebollistas, los teníamos que haber ejecutado al principio, ahora se han reproducido y es tarde.
Tx4 #15 Tx4
#2 De esta manera, los sincebollistas ahorráis tiempo pelando papas.

:-D
alfema #16 alfema
Eso es una especie de tortilla francesa con cosas, yo a veces las hago, con aceitunas o con queso, jamón cocido, ... lo que tenga a mano en la nevera / despensa.
FueraSionistasdeMeneame #17 FueraSionistasdeMeneame
#16 Yo la hago con torreznos troceados que han sobrado de la hora del vermut
#8 EISev
No la voto negativo porque no hay opción cochinada
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo
¡Qué lista la IA!
Mediorco #7 Mediorco
Solo le falta el chocolate
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
Al menos es de huevos y no una tortilla de harina refinada
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Quiero ver el mundo arder!
#9 torrrquemada
Tortilla de huevos.... o_o
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#9 hay la mexicana...
