·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12563
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
14840
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8436
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
5879
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
6267
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
más votadas
676
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela
558
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
559
China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago
575
Putin cuestiona rol de EEUU en Venezuela: ¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta una transición segura?
433
Amama desvela que sigue recibiendo casos de mujeres que han desarrollado cáncer de mama por la negligencia en los cribados de la Junta: "Es terrible y terrorífico"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
46
clics
Tortilla de huevos con kétchup y queso fundido
Una deliciosa tortilla que combina la suavidad de los huevos con el sabor del ketchup y el queso fundido.
|
etiquetas
:
tortilla
,
huevos
,
kétchup
,
queso
,
fundido
,
receta
5
1
0
K
93
Cocíname
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
93
Cocíname
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Si le añades unos tacos de jamón serrano ya es la hostia ese plato.
1
K
40
#13
Pivorexico
#1
Ya pero el Ketchup lo veo más para la paella
0
K
12
#14
Antipalancas21
#13
Y para las judías con chorizo.
0
K
20
#4
Barriales
Puta marranada.
2
K
29
#5
ContinuumST
¿Receta? ¡Amosnomejodas!
1
K
21
#3
bronco1890
Me ha recordado mi época de piso de estudiantes
1
K
19
#12
pazentrelosmundos
Que puta marranada...
1
K
18
#2
Enero2025
Poco nos pasa…
Y todo esto por reírle las gracias a los concebollistas, los teníamos que haber ejecutado al principio, ahora se han reproducido y es tarde.
1
K
14
#15
Tx4
#2
De esta manera, los sincebollistas ahorráis tiempo pelando papas.
0
K
11
#16
alfema
Eso es una especie de tortilla francesa con cosas, yo a veces las hago, con aceitunas o con queso, jamón cocido, ... lo que tenga a mano en la nevera / despensa.
0
K
14
#17
FueraSionistasdeMeneame
#16
Yo la hago con torreznos troceados que han sobrado de la hora del vermut
0
K
10
#8
EISev
No la voto negativo porque no hay opción cochinada
0
K
12
#18
MoñecoTeDrapo
¡Qué lista la IA!
0
K
10
#7
Mediorco
Solo le falta el chocolate
0
K
10
#6
FueraSionistasdeMeneame
Al menos es de huevos y no una tortilla de harina refinada
0
K
10
#10
DayOfTheTentacle
Quiero ver el mundo arder!
0
K
7
#9
torrrquemada
Tortilla de huevos....
0
K
7
#11
DayOfTheTentacle
#9
hay la mexicana...
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y todo esto por reírle las gracias a los concebollistas, los teníamos que haber ejecutado al principio, ahora se han reproducido y es tarde.