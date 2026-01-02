·
5
meneos
20
clics
Detenidas doce personas y desmantelada una organización dedicada a la generar y distribuir recetas falsas
Usurpaban las credenciales de médicos colegiados para crear recetas que después comercializaban en plataformas de mensajería
|
etiquetas
:
detenidas doce personas
,
desmantelada
,
organización
,
recetas falsas
4
1
0
K
55
actualidad
5 comentarios
4
1
0
K
55
actualidad
#1
taSanás
Juro que pensé en recetas de cocina...
8
K
78
#2
rob
#1
Anda, cambia tu foto de perfil por la de Dora la exploradora...
1
K
19
#4
taSanás
#2
ajja, justo me quedé pensando... soy un yonki bastante flojo
1
K
19
#5
rob
#4
Pero simpático.
0
K
12
#3
Leclercia_adecarboxylata
Llamaban tortilla a un revuelto de patatas y huevos sin cebolla.
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
