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Torrente y las ayudas al cine, historia de un debate ridículo

El cine no es únicamente una industria; es también cultura, identidad y memoria colectiva. Tampoco se escandaliza nadie porque sectores estratégicos como la agricultura o la energía reciban apoyo institucional. Sin embargo, cuando se trata del cine, emerge una indignación selectiva que revela más prejuicio que análisis.

| etiquetas: cine , subvención , industria , cultura
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
DrEvil #5 DrEvil *
Primero llaman "cultura, identidad y memoria colectiva" a todo.
Así justifican exigir dinero para mantener su modo de vida. No todo el cine es cultura. Mucho es una M.
Igual que no se debe mantener las churrerías con dinero público en nombre de la gastronomía, no se debe mantener al cine en nombre de la cultura. Salvo alguna excepción anecdótica, si su cine no da dinero, que no se haga. Vivir de subvenciones no puede ser la norma.

Y luego, tienen la gallardía de compararse con la…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#5

Con lo bien que está el tragar propaganda yanki made in Hollywood ¿Pa qué pensar?
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Connect #4 Connect
La sátira política que hace Santiago Segura con Torrente, es genial. Y no solo hace cameos con personas, si no también a otras películas como Cuidadano Kane.

Es una gran película. El tío es bueno. La pena es que el personaje sea tan soez... pero es que España está llena de Torrentes.
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Priorat #2 Priorat
Torrente demuestra porque hacen falta ayudas al cine.
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domadordeboquerones #11 domadordeboquerones
#2 …cuando se hace buen cine, lo que no es normal aplicar ayudas sabiendo de antemano que no van a ver esas películas ni sus familias.
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Jaime131 #1 Jaime131
No me parece un debate ridículo. Algunos reciben ayudas por rodar auténticas basuras. Pero como el dinero público no es de nadie...
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Noeschachi #6 Noeschachi
El debate es ridículo mas que nada porque la película la ha financiado A3media que recibe gritones en publicidad institucional
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Narmer #7 Narmer
La agricultura y la energía son sectores estratégicos de los que depende nuestra supervivencia si vienen mal dadas y la podríamos situar en la base de la pirámide de Maslow, mientras que la cultura (el cine) está en la parte alta; es decir, no es necesaria para sobrevivir, sino para realizarte personalmente, por lo que es un sector muchísimo menos prioritario que los otros que menciona el artículo.

En conclusión, es comprensible que algunos veamos que subvencionar esta industria sea una mala gestión de nuestros impuestos cuando hay otros sectores más prioritarios, como la Sanidad, que necesitan mayor financiación para dar mejor servicio y no tener que esperar meses para ver a un especialista.
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Trigonometrico #8 Trigonometrico
#7 No es que la cultura sea indispensable para sobrevivir, la cuestión es que la gente va a consumir cultura sí o sí. Y si no se hace cultura española los españoles consumirán cultura de EEUU, y es más dinero que se va a EEUU y que podría revertir en puestos de trabajo españoles y en cultura española.


Y por mi parte añadir que, no busquéis todavía la última de Torrente en el eMule, son todas pelis porno menos una en la que sale Santiago Segura soltando un discurso sobre que no hay que descargarse la peli (supongo, yo no vi el discurso). Y esto me lo ha dicho un amigo.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

una en la que sale Santiago Segura soltando un discurso sobre que no hay que descargarse la peli

¿Lo ha vuelto a hacer? Eso lo hizo con la primera (desconozco si lo hizo con más porque ni me he molestado en buscarlas)
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thoro #3 thoro
A todos los demás sectores "estratégicos" se les ayuda para producir algo o tener un mínimo de producción mas allá de obligar a trabajar unos meses para cotizar a la seguridad social y vivir en exclusiva de la "ayuda"
No digo que tengan que ser un éxito en taquilla, pero hay una buena distancia entre tener una ayuda a que que toda la producción y ganancias dependa del dinero que te ofrece.
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menéame