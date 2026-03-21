Torrente y las ayudas al cine, historia de un debate ridículo

El cine no es únicamente una industria; es también cultura, identidad y memoria colectiva. Tampoco se escandaliza nadie porque sectores estratégicos como la agricultura o la energía reciban apoyo institucional. Sin embargo, cuando se trata del cine, emerge una indignación selectiva que revela más prejuicio que análisis.
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Así justifican exigir dinero para mantener su modo de vida. No todo el cine es cultura. Mucho es una M.
Igual que no se debe mantener las churrerías con dinero público en nombre de la gastronomía, no se debe mantener al cine en nombre de la cultura. Salvo alguna excepción anecdótica, si su cine no da dinero, que no se haga. Vivir de subvenciones no puede ser la norma.
Y luego, tienen la gallardía de compararse con la… » ver todo el comentario
Con lo bien que está el tragar propaganda yanki made in Hollywood ¿Pa qué pensar?
Es una gran película. El tío es bueno. La pena es que el personaje sea tan soez... pero es que España está llena de Torrentes.
En conclusión, es comprensible que algunos veamos que subvencionar esta industria sea una mala gestión de nuestros impuestos cuando hay otros sectores más prioritarios, como la Sanidad, que necesitan mayor financiación para dar mejor servicio y no tener que esperar meses para ver a un especialista.
Y por mi parte añadir que, no busquéis todavía la última de Torrente en el eMule, son todas pelis porno menos una en la que sale Santiago Segura soltando un discurso sobre que no hay que descargarse la peli (supongo, yo no vi el discurso). Y esto me lo ha dicho un amigo.
una en la que sale Santiago Segura soltando un discurso sobre que no hay que descargarse la peli
¿Lo ha vuelto a hacer? Eso lo hizo con la primera (desconozco si lo hizo con más porque ni me he molestado en buscarlas)
No digo que tengan que ser un éxito en taquilla, pero hay una buena distancia entre tener una ayuda a que que toda la producción y ganancias dependa del dinero que te ofrece.