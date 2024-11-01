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El torero Alberto Álvarez sufre un grave accidente al caer en una trituradora de su ganadería

El torero Alberto Álvarez sufre un grave accidente al caer en una trituradora de su ganadería

El extorero Alberto Álvarez Navarro, natural de Ejea de los Caballeros, permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza después de sufrir este sábado un grave accidente en su ganadería de reses bravas. Según recoge el Diario Hoy Aragón, el accidente ocurrió cuando Álvarez Navarro cayó en el interior de un bidón perteneciente a una trituradora de alimentos para ganado. El impacto con la maquinaria le provocó importantes lesiones en ambas piernas, con una severa...

| etiquetas: toros , taurinos , tauromaquia , alberto álvarez
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
alfre2 #5 alfre2
Si prohibimos las trituradoras se podrían extinguir!
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Lutin #1 Lutin
No hay vídeo?
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 Esperaba un primer comentario preocupándose por el estado de la trituradora, pero sirve. :troll:
8 K 111
SeñorMarron #4 SeñorMarron
#3 Lo mismo, ya voy yo... La trituradora, ¿Está bien?
3 K 37
letra #14 letra
#4 Era de basura. Está acostumbrada.
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jonolulu #21 jonolulu
#3 No seáis tan cabrones, que estas noticias te dejan deshecho
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maldia #16 maldia
#1 Algo así, pero al revés.  media
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roker #7 roker
Esperamos pronta recuperación y que pueda seguir triturando cosas.
1 K 25
#10 DenisseJoel *
#7 Edit.
0 K 15
#6 Ovidio *
Un trabajador que sufre un accidente laboral. Qué raro que desde Menéame no se pida una investigación para ver quién es el responsable
1 K 23
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#6 Qué raro que desde Menéame no se pida una investigación para ver quién es el responsable

Hombre, sólo leyendo la entradilla ya se puede saber que el "trabajador que sufre un accidente laboral" es un empresario que ha tenido un accidente "en su ganadería de reses bravas". No hace falta descartar a mucha gente para saber quién es el responsable, si es que hay uno y no ha sido un accidente completamente fortuito.
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#17 Ovidio
#8 No sé, cuando un autónomo (que es un empresario) se cae de un tejado por aquí se pone el grito en el cielo por no sé qué del sistema
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#9 DenisseJoel
#6 El responsable es el actual sistema, es decir, el patriarcado.
1 K 27
#19 diablos_maiq
#6 no es un empleado, es el dueño.
1 K 26
jonolulu #20 jonolulu
#6 Solo había que leer el titular y entenderlo para evitar el comentario ridículo
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woody_alien #15 woody_alien
¿La trituradora está bien?
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#12 mcfgdbbn3
Dejando de lado lo de la tauromaquia... ¿Cómo estaba diseñada la máquina? Lo suyo sería diseñarlas de manera que no pueda caer una persona al interior.
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#18 Pixmac
#12 Teniendo lesiones importantes en las piernas, imagino que será una trituradora integrada en el suelo o a baja altura. Si las tuvieran que diseñar para que no pueda caer nadie dentro lo que conseguirían es dificultar (hay que elevarlo más, algo complicado si pesa mucho) la carga del material o reducir el tamaño del material a cargar.
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bronco1890 #13 bronco1890
Se caería dentro del unifeed.
Son máquinas muy peligrosas.  media
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mandelbr0t #11 mandelbr0t
¡Qué mala pata!
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#2 Eukherio
Qué impacientes son algunos que ni esperan al toro.
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menéame