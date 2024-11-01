El torero Alberto Álvarez sufre un grave accidente al caer en una trituradora de su ganadería

El extorero Alberto Álvarez Navarro, natural de Ejea de los Caballeros, permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza después de sufrir este sábado un grave accidente en su ganadería de reses bravas. Según recoge el Diario Hoy Aragón, el accidente ocurrió cuando Álvarez Navarro cayó en el interior de un bidón perteneciente a una trituradora de alimentos para ganado. El impacto con la maquinaria le provocó importantes lesiones en ambas piernas, con una severa...