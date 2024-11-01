edición general
8 meneos
46 clics
Topuria: “Me han amenazado con difundir infundadas acusaciones de malos tratos”

Topuria: “Me han amenazado con difundir infundadas acusaciones de malos tratos”

El hispanogeorgiano emite un comunicado a través de sus redes sociales sobre su situación. “Están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente”.

| etiquetas: topuria , chantaje , malos tratos
6 2 0 K 87 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Hace bien en ponerlo rápidamente en manos de sus abogados. Así es como se debe actuar antes estos casos de chantaje y extorsión.
5 K 66
Charles_Dexter_Ward #8 Charles_Dexter_Ward
#4 Hace tanto bien que incluso la FCL ha tomado medidas al respecto.
Las redes se enredan con desinformadores.
0 K 20
#9 Korsakov
#4 Las denuncias en el juzgado....... a bueno, aquí con ponerlo en conocimiento de sus abogados ya puede denunciar públicamente.
0 K 6
Torrezzno #5 Torrezzno
"Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie "


:shit: :shit:
2 K 38
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 solo juegan brutote
0 K 8
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Insinua que le meterán una denuncia falsa si no paga????
2 K 28
Kmisetas #3 Kmisetas
#2 Las denuncias falsas no existen. Circula.
2 K 17
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 por supuesto
0 K 8
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Supongo que es quemar karma pero...para eso esta.
0 K 16
loborojo #10 loborojo
Le van a quitar rápido el epíteto de hispano que le acompañaba cuando tenía éxito
0 K 10

menéame