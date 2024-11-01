·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7063
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
6097
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
4726
clics
Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio
5041
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
4805
clics
Revuelta
más votadas
449
Órdenes escritas y datos de lista de espera muestran cómo el Hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables
396
El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía
455
Primera sentencia que declara ilegal la prohibición de entrar con comida y bebida a festivales
576
Los audios de Revuelta destruyen a Abascal y su relato de la “limpieza” de Vox
402
Extremoduro supera a Rosalía en la lista de Spotify de los artistas más escuchados en España tras la muerte de Robe
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
46
clics
Topuria: “Me han amenazado con difundir infundadas acusaciones de malos tratos”
El hispanogeorgiano emite un comunicado a través de sus redes sociales sobre su situación. “Están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente”.
|
etiquetas
:
topuria
,
chantaje
,
malos tratos
6
2
0
K
87
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
87
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
SeñorPresunciones
Hace bien en ponerlo rápidamente en manos de sus abogados. Así es como se debe actuar antes estos casos de chantaje y extorsión.
5
K
66
#8
Charles_Dexter_Ward
#4
Hace tanto bien que incluso la FCL ha tomado medidas al respecto.
Las redes se enredan con desinformadores.
0
K
20
#9
Korsakov
#4
Las denuncias en el juzgado....... a bueno, aquí con ponerlo en conocimiento de sus abogados ya puede denunciar públicamente.
0
K
6
#5
Torrezzno
"Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie "
2
K
38
#7
DayOfTheTentacle
#5
solo juegan brutote
0
K
8
#2
DayOfTheTentacle
Insinua que le meterán una denuncia falsa si no paga????
2
K
28
#3
Kmisetas
#2
Las denuncias falsas no existen. Circula.
2
K
17
#6
DayOfTheTentacle
#3
por supuesto
0
K
8
#1
Atusateelpelo
Supongo que es quemar karma pero...para eso esta.
0
K
16
#10
loborojo
Le van a quitar rápido el epíteto de hispano que le acompañaba cuando tenía éxito
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las redes se enredan con desinformadores.