6
meneos
4
clics
Tony Blair, el laborista que acabó con dos décadas de 'thatcherismo', se hizo la foto de las Azores y ahora quiere salvar Gaza
La hoja de ruta propuesta por el exprimer ministro para la Franja es la base del plan que, de momento, ha aceptado Netanyahu para poner fin al conflicto
|
etiquetas
:
tony blair
,
benjamin netanyahu
,
gaza
,
azores
actualidad
13 comentarios
#6
Antipalancas21
Uno de los mentirosos falsos e hipócritas del trió de la Azores, Tony Blair, George Bush y José María Aznar.
3
K
57
#4
reithor
Tan horroroso que hicieron un proyecto brujo con su nombre.
2
K
30
#7
Noeschachi
Tony Blair, el laborista que acabó con dos décadas de 'thatcherismo'
para continuarlo bajo un nuevo maquillaje
1
K
24
#5
EsanZerbait
Tony Blair, el laborista que acabó con dos décadas de 'thatcherismo', se hizo la foto de las Azores y ahora
quiere salvar Gaza
Joder, lo querrá salvar para invertir en la urbanización de lujo que se van a currar. Sinceramente, los palestinos a éste se la sudan.
1
K
23
#13
capitan__nemo
A este tambien lo contrató Murdoch como a Aznar?
0
K
20
#11
Grymyrk
El socialfascista, como acertadamente se llamaba a esta gente hace un siglo
0
K
14
#12
XtrMnIO
El Instituto Tony Blair (TBI) con el Boston Consulting Group fueron los que crearon el proyecto Riviera Trump y el plan de reurbanización de Gaza bajo Israel.
Lo entendéis ahora?
0
K
13
#3
fofito
Hay gente que ha nacido para comer pollas.
0
K
12
#10
Albarkas
La que les ha caído encima a los gazaties, pobres
0
K
12
#1
azathothruna
Pirata promedio.
0
K
11
#2
Anfiarao
Spam sonrojante del abc
#0
tapate un poco
0
K
11
#9
cutty
Lo de criminal de guerra se ve que no les cabía en la introducción.
0
K
11
#8
pirat
*
Que mala gente son estos laboristas,
no desperdician ocasión en mostrarlo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
Joder, lo querrá salvar para invertir en la urbanización de lujo que se van a currar. Sinceramente, los palestinos a éste se la sudan.
Lo entendéis ahora?
#0 tapate un poco
no desperdician ocasión en mostrarlo.