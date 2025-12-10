Toñi Moreno (52), sobre sus inicios en televisión: "Con 18 años, Jesús Hermida me rechazó 4 veces y me dijo que no valía"

Entre otras vivencias, Moreno explicó también cuál fue el único momento en que su padre se sintió verdaderamente orgulloso de su trabajo. "Mi padre percibía que mi trabajo servía para algo", afirmaba sobre su etapa en el formato Entre todos de TVE, en emisión desde agosto de 2013 a junio de 2014. Su padre, que acababa de jubilarse, se sentaba frente al televisor y "lloraba todos los días" con las historias que se presentaban, empatizando profundamente con el dolor ajeno.
| etiquetas: periodismo , canal sur
Debe haber ganado lo suficiente para poder llevar una buena vida los años que le quedan sin necesitar imperiosamente trabajar.
Mas que muchos de los licenciados en Periodismo que salieron de la universidad en su momento.