A Tomàs Guarino no le dejan ser un minion en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador español Tomás-Llorenç Guarino Sabaté no podrá usar la música de la película 'Gru, mi villano favorito' en su programa corto en pista por derechos de autor. El deportista ha avanzado la noticia este lunes a través de sus redes sociales apenas a una semana de su participación (el 10 de febrero) en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán Cortina. Guarino, seis veces campeón de España, tendrá que cambiar de ejercicio pese a llevar meses con la rutina ya trabajada.