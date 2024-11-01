edición general
La toma de posesión de un concejal de Alianza Catalana en Santpedor (Barcelona) acaba con disturbios y la detención un exedil de la CUP

La toma de posesión de Jordi Soteras, militante de Aliança Catalana, como nuevo edil en el Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona) derivó en una bronca en el plenario e incluso la detención del exconcejal de la CUP Aniol Vila que fue detenido por resistencia grave a la autoridad tras entrar en el consistorio y reclamar que "dejasen entrar a todo el mundo". "Esto nos hace preguntar qué es verdaderamente el fascismo y quiénes son realmente los fascistas", ha planteado la líder de Aliança, Silvia Orriols

6 comentarios
#1 VFR
extremistas haciendo cosas de extremistas
#2 DenisseJoel
#1 ¿Ni nazis ni antinazis, moderación?
#3 VFR
#2 me lo pones difícil, alguno no es nazi?
#6 DenisseJoel
#3 ¿Churchil?
Gnomo #5 Gnomo
Vaya vaya con la izquierda independentista catalana, menudos nazis de mierda están hechos.
Si no les gusta, censuran. Anda y que les den por culo
