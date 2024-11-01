"Together, we're America" (Roger Senserrich)

Cuando la NFL anunció, a los pocos meses de la llegada Trump a la Casa Blanca por segunda vez, que Bad Bunny sería el artista invitado para la media parte, mucha gente quedó bastante sorprendida. ¿Un artista latino (aunque puertorriqueño, y como tal, ciudadano de los Estados Unidos) que sólo canta en castellano, abiertamente político, en la Superbowl? ¿Con lo que está cayendo?