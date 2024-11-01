edición general
"Together, we're America" (Roger Senserrich)

Cuando la NFL anunció, a los pocos meses de la llegada Trump a la Casa Blanca por segunda vez, que Bad Bunny sería el artista invitado para la media parte, mucha gente quedó bastante sorprendida. ¿Un artista latino (aunque puertorriqueño, y como tal, ciudadano de los Estados Unidos) que sólo canta en castellano, abiertamente político, en la Superbowl? ¿Con lo que está cayendo?

Un_señor_de_Cuenca
La verdad, sólo por lo que debe de haber enfurecido a los chalados estos y al propio Trump, me está empezando a caer bien Bad Bunny.
Me deja increíblemente sorprendido que con la que está cayendo se haya elegido a este hombre para hacer el espectáculo de este evento deportivo. Los anglos no se habrán coscado ni de una tercera parte de lo que estaba pasando ahí, supongo.
inventandonos
#1 Me pasa exactamente lo mismo. No me gusta el reggaeton, pero esta expresión anti dictadores de cara anaranjada, me encanta.

