"Together, we're America" (Roger Senserrich)

Cuando la NFL anunció, a los pocos meses de la llegada Trump a la Casa Blanca por segunda vez, que Bad Bunny sería el artista invitado para la media parte, mucha gente quedó bastante sorprendida. ¿Un artista latino (aunque puertorriqueño, y como tal, ciudadano de los Estados Unidos) que sólo canta en castellano, abiertamente político, en la Superbowl? ¿Con lo que está cayendo?
| etiquetas: bad bunny , superbowl
Me deja increíblemente sorprendido que con la que está cayendo se haya elegido a este hombre para hacer el espectáculo de este evento deportivo. Los anglos no se habrán coscado ni de una tercera parte de lo que estaba pasando ahí, supongo.
relacionada meneame.net/story/actuacion-completa-bad-bunny-super-bowl/c09#c-9