11
meneos
92
clics
Todos los Porsche de Rusia llevan más de una semana bloqueados
Desde finales de noviembre, cientos de propietarios de Porsche en toda Rusia ya no pueden utilizar sus coches, pues están literalmente todos bloqueados.
"Es posible que haya sido deliberado"
|
8
3
0
25 comentarios
Comentarios destacados:
#2
MADMax2
*
Moraleja. Si tu coche funciona no te compres uno nuevo, porque ya no será tuyo
6
K
67
#12
Tronchador.
#2
Ja, ingenuo. A partir de cierto nivel el coche no es algo útil, es un símbolo de estatus, y se cambia como el móvil.
0
K
7
#1
Don_Pixote
Pobre ruso medio con el Porsche en el garaje, que pena me dan
5
K
63
#3
MADMax2
#1
esa no es la cuestión, la cuestión es el poder que tienen sobre el consumidor y la pérdida de control real sobre lo que considerabas que era tuyo
14
K
176
#21
SantanaS
#3
yo estoy buscando un 2CV, pero es que también están por las nubes
0
K
7
#23
Don_Pixote
#3
siempre pueden llorar en los asientos de cuero
0
K
8
#5
aPedirAlMetro
*
#1
Yo no os entiendo a los liberales y defensores a capa y espada del capitalismo... un dia defendeis a ultranza la propiedad privada, y al siguiente os reis como una hiena mientras se folla a un conejo, cuando los de vuestra cuerda ideologica, se cagan en la misma....
No hay nadie al volante (nunca mejor dicho)
Y no hace falta que me respondas con malabarismos argumentativos, no me interesan tus rollos, solo quería poner en manifiesto tu infinita hipocresía, y absoluta ausencia de principios.
7
K
88
#16
poseso
#5
Psss psssss, no te esfuerces, que hay gente del montón defendiendo estas cosas porque se piensan que de aqui a poco tiempo ellos mismos van a estar forrados.
0
K
9
#22
Don_Pixote
*
#5
joder cómo te gusta poner etiquetas
Muy anticapitalista eres pero bien que defiendes al ruso medio con un Porsche
0
K
8
#7
plutanasio
#1
A ver, que aquí hemos visto en tv una pobre familia de la cañada real que no tenía luz pero tenía un porsche y un bemeta en el jardín aparcaos
1
K
26
#8
Supercinexin
Es la magia de la tecnología occidental: si no me gusta tu etnia o tu país, .te bloqueo el coche, te convierto el móvil en un ladrillo, te dejo fuera del sistema bancario, te exploto el buscapersonas en el.bolsillo mientras estás con tu hijita en el regazo...
Tesnolojía occidental: de plena confianza hoygan.
3
K
54
#14
Tronchador.
*
#8
Hay un país en oriente que toda alas veces que le han hecho eso En los últimos años ha ido aprovechando para deshacerse de tecnología extranjera y desarrollar la propia, no todos pueden hacerlo, pero lo mismo la gente en vez de comprar tecnología occidental empiezan a comprar "en los chinos".
0
K
7
#24
soberao
#8
Que le pregunten a Francesca Albanese y todo por denunciar el genocidio, que esto es lo que había que hacer con Israel, congelar todas sus cuentas y echarlos del comercio mundial hasta que dejen de ser unos animales.
1
K
30
#4
JackNorte
Igualito que a Israel.
3
K
49
#18
Veelicus
A mucha gente esto le puede hacer gracia porque son porches y son para ricos... pero si mañana entramos en guerra contra China... mejor tener mechero y velas en casa.
Es un tema muy serio esto de que todo este conectado no se sabe muy bien a donde.
1
K
28
#20
yopasabaporaqui
#18
www.motor.es/noticias/china-control-vehiculos-electricos-europa-202511
0
K
10
#25
Pitchford
#18
Habrá que instalar en todo dos sistemas redundantes, uno americano y otro chino. Con los dos a la vez no vamos a pelearnos...
0
K
17
#10
vviccio
Tener coche es perder tiempo y de dinero. Tiempo de papeleo, seguros, revisiones, parking y gastos de mantenimiento. Al final vivimos para el puto coche.
1
K
25
#17
johel
*
#10
No te compras un Porsche para "tener coche". Que habra algun idiota no te lo voy a negar, pero sera la excepcion a la regla.
0
K
11
#6
Albarkas
Ya me han jodido la cena. No hay derecho.
0
K
16
#15
pozz
Que desde el Kremlin se este amenazando a Europa constantemente, es algo que va teniendo consecuencias...
x.com/RusiaSeMueve/status/1998036280626786572
x.com/Jglez360/status/1999051088981639359
x.com/RussiaDirect_/status/1997853272422732127
2
K
10
#9
yopasabaporaqui
Menos mal que no me pilló en Rusia. Bueno y que no tengo un Porsche.
0
K
10
#11
capitan.meneito
Mi Porsche Corsa funciona bien.
0
K
10
#19
yopasabaporaqui
#11
Lo vendes?
0
K
10
#13
LoboAsustado
Pues me parece muy bien... la propiedad privada es robo, todo el poder para el soviet supremo!
Ah , me informan de redacción que Rusia abandonó el comunismo hace mucho....pues nada , a mamarla como el resto del proletariado.
0
K
8
