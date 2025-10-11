Todos los negocios del presidente: así se hace Trump mucho más rico desde la Casa Blanca

(Visible en modo lectura) No hay precedentes de un presidente cuya fortuna haya engordado así durante su mandato. Porque en medio del ruido de las guerras comerciales, los bulos sobre el uso de paracetamol en embarazadas o —también— el acuerdo de paz para Gaza, el conglomerado Trump está fabricando dinero, dinero personal, a espuertas.
Durante su mandato Clinton pasó de 1.3 a 120 M$, incremento del +9130%. Obama de 1.3 a 70 M$, incremento de +5284%. Bush de 20 a 40 M$, incremento del +100%.
Forbes dice que en su primera legislatura Trump pasó de 3.7 B$ a 2.5B$, eso es un 'incremento' de -33%. Veremos el total en su segunda legislatura, de momento de los últimos 11 presidentes es el único que ha perdido dinero al acabar su… » ver todo el comentario
