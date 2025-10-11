edición general
16 meneos
62 clics
Todos los negocios del presidente: así se hace Trump mucho más rico desde la Casa Blanca

Todos los negocios del presidente: así se hace Trump mucho más rico desde la Casa Blanca

(Visible en modo lectura) No hay precedentes de un presidente cuya fortuna haya engordado así durante su mandato. Porque en medio del ruido de las guerras comerciales, los bulos sobre el uso de paracetamol en embarazadas o —también— el acuerdo de paz para Gaza, el conglomerado Trump está fabricando dinero, dinero personal, a espuertas.

| etiquetas: negocios , presidente , trump , rico , casa blanca , conflictos , interés
13 3 0 K 227 politica
6 comentarios
13 3 0 K 227 politica
Sandman #2 Sandman
Que ya me dirás para qué le sirve a un señor de 80 años, que ya es millonario, enriquecerse aún más. El ego y la avaricia, en fin.
0 K 13
#3 Suleiman
#2 El dinero ya es igual, es el poder... En House of cards lo explica bastante bien, por cierto recomiendo la serie de Netflix.
0 K 13
#1 Epaclon
Quién se lo podría esperar!
0 K 9
Richaldor #5 Richaldor
#0 ¿Qué navegador android usáis para activar y desactivar fácil el modo lectura?
0 K 9
#4 lordban *
No hay precedentes de un presidente cuya fortuna haya engordado así durante su mandato.

Durante su mandato Clinton pasó de 1.3 a 120 M$, incremento del +9130%. Obama de 1.3 a 70 M$, incremento de +5284%. Bush de 20 a 40 M$, incremento del +100%.

Forbes dice que en su primera legislatura Trump pasó de 3.7 B$ a 2.5B$, eso es un 'incremento' de -33%. Veremos el total en su segunda legislatura, de momento de los últimos 11 presidentes es el único que ha perdido dinero al acabar su…   » ver todo el comentario
0 K 7
#6 Nicolae79
#4 Creo que en esta comparación, poner los numeros absolutos y no porcentajes aclara bastante más. Trum stá ganando BILLONES mientras que los otros apenas pasan de los 100 millones, así que sí, se está frase es bastante real `No hay precedentes de un presidente cuya fortuna haya engordado así durante su mandato.
`
0 K 8

menéame