7
meneos
28
clics
Todas las versiones de Mazón sobre lo que hizo en la tarde de la dana de Valencia
El ‘president’ se ha visto forzado a cambiar el relato sobre su almuerzo y sus llegadas a la sede del Consell y al Cecopi. Las últimas versiones continúan sin aclarar sus actos durante una hora clave.
|
etiquetas
:
mazón
,
pp
,
dana
,
valencia
5
2
0
K
73
actualidad
4 comentarios
#1
HeilHynkel
Follando, estaba follando ¿qué pasa?
Mazón
0
K
19
#3
kilokilo
#1
es que explotaría la expectativa de votos de esa manera... yo no sé por qué está tardando tanto en decirlo.
1
K
25
#2
wata
Estaba cagando la comida.
0
K
13
#4
Malinke
Leyendo así por encima, parece que no hacen mención a que dijo que estaba comiendo con el presidfnte de no sé qué organización, que esa misma persona desmintió. Con eso es suficiente para retratar a este personaje.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
