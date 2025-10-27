edición general
Todas las versiones de Mazón sobre lo que hizo en la tarde de la dana de Valencia

El ‘president’ se ha visto forzado a cambiar el relato sobre su almuerzo y sus llegadas a la sede del Consell y al Cecopi. Las últimas versiones continúan sin aclarar sus actos durante una hora clave.

Follando, estaba follando ¿qué pasa?

Mazón :-D
#1 es que explotaría la expectativa de votos de esa manera... yo no sé por qué está tardando tanto en decirlo.
Estaba cagando la comida.
Leyendo así por encima, parece que no hacen mención a que dijo que estaba comiendo con el presidfnte de no sé qué organización, que esa misma persona desmintió. Con eso es suficiente para retratar a este personaje.
