edición general
6 meneos
21 clics
Tivissa, el pueblo entre nucleares erigidas sobre una falla: “Cuanto más pasa del último seísmo, más cerca está el siguiente”

Tivissa, el pueblo entre nucleares erigidas sobre una falla: “Cuanto más pasa del último seísmo, más cerca está el siguiente”

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras. La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5.

| etiquetas: tivissa , terremoto , falla , nucleares
5 1 0 K 76 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
#1 DatosOMientes
Vaya obviedad de titular.
A cada segundo que pasa cualquier cosa que esté en el futuro está un segundo más cerca.
1 K 22
#2 gadish
6.5 . De verdad, esto es lo mejor que estos pagafantas encuentran contra Vandellóns? madre de dios como está el patio. Lo más cercano a "riesgo de terremotos" son los terremotos ocurridos en el siglo XV....que ni se notaon en Vandellós
www.researchgate.net/publication/321355987_Los_grandes_terremotos_del_
vamos no me jodas.
1 K 21

menéame