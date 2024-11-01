Tiny11 te permitirá dar el salto a Windows 11 25H2

Si quieres acceder a Windows 11 25H2, pero tu PC es "incompatible", la última actualización de Tiny11 lo hará posible. La gran actualización de Microsoft llegará a lo largo de finales del mes de septiembre o para octubre a muy tardar. Esta trae muchas novedades, pero también muchas cosas a evitar, pero este sistema operativo ofrece otras ventajas más allá de acceder a un sistema operativo que supuestamente es incompatible. Ya que también elimina una gran cantidad de aplicaciones integradas de serie que son consideradas como bloatware.