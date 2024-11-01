Tiny11 te permitirá dar el salto a Windows 11 25H2

Si quieres acceder a Windows 11 25H2, pero tu PC es "incompatible", la última actualización de Tiny11 lo hará posible. La gran actualización de Microsoft llegará a lo largo de finales del mes de septiembre o para octubre a muy tardar. Esta trae muchas novedades, pero también muchas cosas a evitar, pero este sistema operativo ofrece otras ventajas más allá de acceder a un sistema operativo que supuestamente es incompatible. Ya que también elimina una gran cantidad de aplicaciones integradas de serie que son consideradas como bloatware.
"Windows 11" es una trampa.
Se entiende que la IoT tiene menos bloatware y servicios en segundo plano, por lo que, aparentemente sería más ligera y también menos invasiva.
De todas formas, manda güebos que los usuarios tengamos que "defendernos" de algo que nos quieren vender.
Se puede instalar en casi cualquier equipo al no tener los requisitos de la versión normal (TPM, Secure boot, UEFI, 4GB RAM).
Soporte de actualizaciones de 10 años.
Permite recibir dos conexiones RDP simultaneas.
El sistema viene más limpio y ligero, sin bloatware.
Yo prefiero este porque es el oficial y no se trata de una versión modificada por distintos grupos, donde la seguridad queda en entredicho.
PD: Veo que ya te han respondido.
Doble clic en la iso que ha bajado y se monta como si fuera un cd.
Abres un terminal con permisos de administrador y vas a ese cd virtual que se ha montado
setup /product server
Y solo tienes que decir que actualice manteniendo datos y configuraciones.