Tim Sweeney, de Epic Games, sobre el futuro de los videojuegos: "Casi toda la producción estará hecha con IA"

Un usuario pedía eliminar la etiqueta "Made with AI" (Hecho con IA) de las tiendas digitales tipo Steam o Epic Games Store. Para el miembro de Epic Games, no tiene sentido indicar qué juegos están hechos con IA porque "casi toda la producción estará hecha con IA en el futuro". A priori, parece lo normal viendo cómo evolucionan las cosas. Pero algunos consumidores de juegos no parecen contentos con la idea. Y está la cuestión principal: ¿qué sucederá con todos los profesionales que trabajan en los estudios?