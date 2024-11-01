edición general
7 meneos
14 clics
Tim Sweeney, de Epic Games, sobre el futuro de los videojuegos: "Casi toda la producción estará hecha con IA"

Tim Sweeney, de Epic Games, sobre el futuro de los videojuegos: "Casi toda la producción estará hecha con IA"

Un usuario pedía eliminar la etiqueta "Made with AI" (Hecho con IA) de las tiendas digitales tipo Steam o Epic Games Store. Para el miembro de Epic Games, no tiene sentido indicar qué juegos están hechos con IA porque "casi toda la producción estará hecha con IA en el futuro". A priori, parece lo normal viendo cómo evolucionan las cosas. Pero algunos consumidores de juegos no parecen contentos con la idea. Y está la cuestión principal: ¿qué sucederá con todos los profesionales que trabajan en los estudios?

| etiquetas: juegos , ia , futuro , videojuegos , producción
6 1 1 K 86 tecnología
11 comentarios
6 1 1 K 86 tecnología
Garbns #4 Garbns *
Al final la IA es otra herramienta y con el tiempo será "normal", es verdad que es una putada pero lo mismo pasó con el primer ordenador y con los que delineaban a mano los planos por decir algunos ejemplos.

PD: como toda herramienta, el resultado depende del que la use, y será una chapuza o estará bien hecha.

PPD: y sí, en un futuro se va a llevar por delante muchísimos puestos de trabajos en diferentes áreas como nunca se había visto antes
2 K 25
azathothruna #1 azathothruna
Si ponen menos lootboxes, paywalls, o inventan mejores formas para ganar dinero, en vez del Fremium o de las subscripciones, le doy la bienvenida.
No, no tengo miedo a la IA.
1 K 23
Garbns #5 Garbns
#1 Si esperas que los desarrolladores (los grandes, los indies no) dejen de ganar dinero por usar la IA, mejor busca una silla cómoda y un buen libro...
0 K 11
azathothruna #6 azathothruna
#5 Los grandes ya hacen cagadas en el codigo.
Imagina las cagadas que haran con IA
0 K 16
Garbns #8 Garbns *
#6 No no, si yo lo decía por lo de las lootboxes y las grandes (EA), las cagadas en el código ya vienen de serie en todas
0 K 11
ronko #11 ronko
#1 En el caso de Epic, que empiecen con el Launcher.
0 K 7
Dragstat #10 Dragstat *
El hombre está más contento que los de Kodak cuando sacaron ellos mismos la fotografía digital que posteriormente les hundió, ¿no significa esto, al igual que la música y los diseños gráficos, que van a aparecer compañías y videojuegos como setas?, lo mismo los usuarios se van a poder hacer los suyos propios y todo.
0 K 20
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
A ver, en casos como Rockstar no les vendría mal, que 13 años para sacar el GTA 6 ya les vale…
0 K 10
Waves #3 Waves
Cero interés en nada que esté generado con "IA". Cualquier tienda que tenga bien etiquetado qué no ha sido generado con "IA" me gana como cliente.
0 K 7
#2 Nuisaint
Siempre habrá creadores humanos que hagan juegos y le pongan la dedicación y cariño que la IA no puede. Casos como el de Eric Barone con su Stardew Valley o muchos otros.
0 K 7
Gry #7 Gry
#2 No es incompatible. También habrá creadores con buenas ideas pero falta de presupuesto para formar un estudio que crearán joyas pese a no ser capaces de dibujar ni un muñeco de palo y/o de programar.
0 K 16

menéame