TikTok destrona a YouTube e Instagram entre los jóvenes para informarse

TikTok es ahora la aplicación social más popular para ver noticias entre los jóvenes de 18 a 29 años en Estados Unidos. La aplicación superó a YouTube e Instagram, que eran las opciones más populares en 2024. El 43% de los adultos jóvenes afirmó que en 2025 se informaba habitualmente a través de TikTok, frente al 41% que lo hacía a través de YouTube y Facebook. El 40% mencionó Instagram como fuente habitual de noticias, mientras que el 21% se decantó por X (antes Twitter) y el 18% por Reddit.