edición general
2 meneos
3 clics
TikTok destrona a YouTube e Instagram entre los jóvenes para informarse

TikTok destrona a YouTube e Instagram entre los jóvenes para informarse

TikTok es ahora la aplicación social más popular para ver noticias entre los jóvenes de 18 a 29 años en Estados Unidos. La aplicación superó a YouTube e Instagram, que eran las opciones más populares en 2024. El 43% de los adultos jóvenes afirmó que en 2025 se informaba habitualmente a través de TikTok, frente al 41% que lo hacía a través de YouTube y Facebook. El 40% mencionó Instagram como fuente habitual de noticias, mientras que el 21% se decantó por X (antes Twitter) y el 18% por Reddit.

| etiquetas: tiktik , instagram , youtube , informacion , sesgos
2 0 0 K 18 tecnología
9 comentarios
2 0 0 K 18 tecnología
#2 Andrej
Los jóvenes no se informan
4 K 40
Ominous #3 Ominous
Informarse en YT ya es malo, pero es que informarse en tiktok no quiero saber no como debe ser.
2 K 23
#6 josiahallen
#3 Pues los bulos son muy evidentes, pero también es el sitio donde primero verás una notícia nueva.
1 K 6
#7 Sacapuntas
#6 ¿Aunque sea muy burda?
0 K 12
#9 Eukherio *
#3 En Instagram hay bulos a aburrir, que cada día veo una cuenta nueva de Instagram con un nombre medio copiado de un medio de verdad lanzar titulares fantasiosos. Me costaría decidir cuál es la más mala de las tres.
0 K 8
#4 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
... y desinformarse.
1 K 19
Celebrus #8 Celebrus
No hace falta que lo juren. Hay cada chaval, y no tan chavales, con unas carteras de inversión que no hay quien sepa por donde cogerlas. Pero la respuesta siempre es la misma: Es que tal del TikTok ha dicho que tal empresa o tal fondo...
0 K 8
#5 josiahallen
Ahora tiktok tiene un feed de ciencia, que puedes activar, y te va enviando videos al foryou.

¿Que cómo se activa? Lo que diga Perplexity.
0 K 7
Theforesthero #1 Theforesthero
No se lo cree ni META...
0 K 6

menéame