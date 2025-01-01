edición general
En la Tierra llovió sin parar durante 2 millones de años: ¿cuáles fueron las causas de este gran diluvio universal?

Una sucesión de erupciones volcánicas parece estar detrás del gran diluvio universal de Carnian, que duró 2 millones de años y cambió nuestro planeta.

| etiquetas: carnian , triásico , diluvio , extinción
Gry #6 Gry
Los datos sugieren un promedio anual de 1400 l/m²

Por comparar según la wikipedia ahora llueve de media 990mm/m²

En el lugar donde más llueve del mundo caen 11,872 mm (Mawsynram India)
sorrillo #7 sorrillo *
#6 Entiendo que son 11.872 y no 11,872. A todo ello ¿a qué equivalen los mm/m2 respecto a los l/m2?
menéame