9
meneos
94
clics
En la Tierra llovió sin parar durante 2 millones de años: ¿cuáles fueron las causas de este gran diluvio universal?
Una sucesión de erupciones volcánicas parece estar detrás del gran diluvio universal de Carnian, que duró 2 millones de años y cambió nuestro planeta.
etiquetas
carnian
triásico
diluvio
extinción
#1
HeilHynkel
Que en toda la tierra se hablaba gallego.
0
K
14
#2
u_1cualquiera
Los pecados.
0
K
10
#3
Feindesland
Y sigue.
En alguna parte siempre llueve.
0
K
15
#4
Marisadoro
*
Esperanza Aguirre igual lo sabe o lo reacuerda.
0
K
11
#5
Arzak_
Fue por la ira y la venganza del bipolar del tal Yahweh.
0
K
10
#6
Gry
Los datos sugieren un promedio anual de 1400 l/m²
Por comparar según la wikipedia ahora llueve de media 990mm/m²
En el lugar donde más llueve del mundo caen 11,872 mm (Mawsynram India)
0
K
14
#7
sorrillo
*
#6
Entiendo que son 11.872 y no 11,872. A todo ello ¿a qué equivalen los mm/m
2
respecto a los l/m2?
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
