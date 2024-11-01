¿Tiene remedio el fiasco del 'supersubmarino' español Isaac Peral ?  

Análisis de la situación del submarino español, entregado a la armada en 2023 con gran boato sin las pruebas definitivas, después de 10 años de retrasos y un coste presupuestado de 2135M€, en el que van invertidos 4339, más una partida última de 400 más. La entrega real fue en 2024 y en la misión de la OTAN este enero sufrió varios desperfectos con desprendimientos de placas que impactaron contra el casco golpeando la vela y que pudo afectar al snoker. Corregido con piezas de S83. Las pruebas de torpedos no han dado en el blanco.