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¿Tiene remedio el fiasco del 'supersubmarino' español Isaac Peral ?

¿Tiene remedio el fiasco del 'supersubmarino' español Isaac Peral ?  

Análisis de la situación del submarino español, entregado a la armada en 2023 con gran boato sin las pruebas definitivas, después de 10 años de retrasos y un coste presupuestado de 2135M€, en el que van invertidos 4339, más una partida última de 400 más. La entrega real fue en 2024 y en la misión de la OTAN este enero sufrió varios desperfectos con desprendimientos de placas que impactaron contra el casco golpeando la vela y que pudo afectar al snoker. Corregido con piezas de S83. Las pruebas de torpedos no han dado en el blanco.

| etiquetas: fiasco , supersubmarino , español , isaac peral , 10 años
6 1 0 K 75 tecnología
4 comentarios
6 1 0 K 75 tecnología
cocolisto #1 cocolisto
Un añalisis bastante completo a pesar de la poca colaboración de Defensa.
De momento lo que se puede asegurar es que éste submarino es capaz de bajar.
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#2 diablos_maiq *
#1 mientras su precio sube. Así se mantiene estable el centro de masas.
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cocolisto #3 cocolisto
#2 Visto así... :roll:
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cricri17 #4 cricri17
¿Éste es el que arman en Cartagena?
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menéame