¿Tiene la geopolítica un problema como el de "la tortilla"? [en]

Las bases industriales nacionales se cocinaron en una «tortilla» de cadena de suministro que no se puede deshacer. Antes de la década de 1990, la integración de las bases industriales nacionales era limitada. Había mucho comercio bidireccional de productos manufacturados entre las economías avanzadas, pero en aquella época era fácil distinguir «Made in America» de «Made in Japan» o Alemania, o cualquier otro lugar. Con las TIC, las empresas del G7 descubrieron que podían reducir los costes con mano de obra barata en el extranjero.