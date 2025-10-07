edición general
Tesla sorprende con el nuevo Model 3 Standard, el eléctrico más barato de la marca llega con algunas carencias de equipamiento

Como os adelantábamos hace unas horas, finalmente el Tesla Model Y Standard no ha llegado solo, sino que ha venido acompañado por el nuevo Mo del 3 Standard. La recién presentada versión de acceso del sedán eléctrico tiene un precio de partida de 36.990 dólares en Estados Unidos; por lo tanto, se trata del automóvil más asequible comercializado actualmente por la marca.

#2 cunaxa
Al paso que va cayendo el dólar, a lo mejor a finales de año lo podemos comprar en España por 15.000 euros.
cosmonauta #1 cosmonauta
Hay que ir sacando restos de fábrica.
woody_alien #3 woody_alien
Seguro que han eliminado los tiradores internos de apertura de emergencia para ahorrar, yo me aseguraría a ver si siguen ahí :troll:
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#3 "El equipamiento de serie es menos rico. Los asientos delanteros pierden la ventilación y los traseros la calefacción, la tapicería es de tela, y la columna de dirección se ajusta de forma manual. Tampoco hay iluminación ambiental, salidas de aireación traseras automáticas o una pantalla táctil para los pasajeros de la segunda fila. Otras carencias son el centrado de carril Autosteer y la radio FM/AM"

Pos oye, yo no veo tanta desventaja (tampoco me iba a comprar un Tesla, que ni puedo en primer lugar)
Pacman #8 Pacman
#6 sin radio?


Para otro.
The_Ignorator #10 The_Ignorator
#8 Yo reconozco que nunca he sido muy de radio.....hace poco me toco un viaje largo y no me iba bien la musica y decidi ponerla.
Ya la ida fue mala y me reafirmó en mis gustos y opiniones personales sobre el medio, pero la vuelta, en domingo.....Futbolandia no es para mi.
Es de justicia también reconocer que durante el viaje echaba en falta emisoras por falta de cobertura, y cuando cogí más, agradecí alguna.

Pero teniendo altavoces el coche (como tiene, y a algo tendrá que poder conectarse), prefiero escuchar la música que quiero y no la radio
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Swasticar del pueblo.
#4 jacinto9999
Jodó, creo que me he disociado de la realidad, dicen que 40.000 euros por un coche básico es barato, me estoy volviendo loco.
#7 Grahml
#4 En el artículo no se afirma en ningún momento que sea "barato".

¿Dónde lo has leído?
#11 guuilesmiz *
#7 la palabra “barato” sí está en el titular. Imagino que de ahí la confusión
Professor #5 Professor *
Estas cosas ya no causan sorpresa en los mercados, hay que vender en las subidas , antes de que salgan las novedades, en plena expectativa, porque si esperas a que salgan, siempre se van abajo, sea lo que sea.

Ya no impresionan las cifras, ni para mal ni para bien, es todo pura especulación, todo es una especie de bitcoin. Vivimos en una burbuja tan inflada de lo sorprendente y maravilloso, que ya nada sorprende y todo se queda en poco, hasta el anuncio de que han aparecido seres de otra dimensión en la sede de Nvidia pasaría desapercibida a las pocas horas.
