Tesla sorprende con el nuevo Model 3 Standard, el eléctrico más barato de la marca llega con algunas carencias de equipamiento

Como os adelantábamos hace unas horas, finalmente el Tesla Model Y Standard no ha llegado solo, sino que ha venido acompañado por el nuevo Mo del 3 Standard. La recién presentada versión de acceso del sedán eléctrico tiene un precio de partida de 36.990 dólares en Estados Unidos; por lo tanto, se trata del automóvil más asequible comercializado actualmente por la marca.