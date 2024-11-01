edición general
2 meneos
9 clics
Tesla quiere vender su sistema FSD en España, así que vas a poder probarlo. Pero siempre con conductor porque está a años luz de que lo homologue la DGT

Tesla quiere vender su sistema FSD en España, así que vas a poder probarlo. Pero siempre con conductor porque está a años luz de que lo homologue la DGT

Sabemos que en España estamos a años luz de ver coches completamente autónomos circulando por nuestras carreteras. Sí se han hecho avances, y la DGT autorizó en 2025 pruebas en carreteras públicas, pero para eso la infraestrcutura también tiene que estar preparada. En este escenario Tesla ha puesto en marcha una experiencia en España para todos aquellos que quieran probar cómo es circular con su sistema de conducción semiautónomo Full Self-Driving (FSD). Eso sí, supervisado. Estará disponible del 26 de enero al 31 de abril

| etiquetas: tesla , fsd , españa , homologación , dgt
2 0 0 K 24 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
Andreham #3 Andreham
La DGT sólo está esperando a que algún guardia civil o algún empresario bien le de una buena mordida a cierta gente para decirnos que lo mejor del mundo son los coches autónomos porque al eliminar el factor humano se evitan accidentes.
1 K 14
#1 Cuchifrito
Menuda mierda de titular, el FSD en ningún sitio pone que pueda ser sin conductor(al menos ahora mismo) homologue la DGT lo que homologue.
0 K 11
Mltfrtk #4 Mltfrtk *
Boicot total a esa empresa de esclavistas nazis. ¡Boicot a los Estados Unidos!
0 K 11
founds #2 founds
La primera es gratis, después a pasar por caja
0 K 7

menéame