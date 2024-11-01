Tesla quiere vender su sistema FSD en España, así que vas a poder probarlo. Pero siempre con conductor porque está a años luz de que lo homologue la DGT

Sabemos que en España estamos a años luz de ver coches completamente autónomos circulando por nuestras carreteras. Sí se han hecho avances, y la DGT autorizó en 2025 pruebas en carreteras públicas, pero para eso la infraestrcutura también tiene que estar preparada. En este escenario Tesla ha puesto en marcha una experiencia en España para todos aquellos que quieran probar cómo es circular con su sistema de conducción semiautónomo Full Self-Driving (FSD). Eso sí, supervisado. Estará disponible del 26 de enero al 31 de abril