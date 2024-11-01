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Teruel será la primera ciudad de Europa con "astropuerto" para naves espaciales

Teruel será la primera ciudad europea con astropuerto en 2026. A finales de este año está previsto que acabe esta infraestructura, quedado lista para su licitación en el último trimestre, con la que estas instalaciones en el Aeropuerto de Teruel podrán ser utilizadas para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales

| etiquetas: teruel , astropuerto
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8 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
#2 rafeame
¿Teruel Eisley? ¿Mos Teruel?
4 K 45
#8 diablos_maiq
#2 Mos Teruel mola 8-D
0 K 10
#3 Leclercia_adecarboxylata
Espero que Ryanair opere pronto Teruel - Urano.
1 K 23
#4 Assoka *
#3 Por Dios, Ryanair no. Si las naves espaciales actuales ya son bastante estrechas, con Ryanair te van a meter como en una lata de sardinas, y encima te cobrarán el oxígeno y la bolsita para cagar.
3 K 38
angeloso #7 angeloso
Esta infraestructura permitirá dotar al Aeropuerto de Teruel de capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS, que volarán a una altitud de 20.000 metros.

Astropuerto es un tanto exagerado me atrevería a decir.
1 K 19
#5 Mandri20
Coño, Teruel Existe!

Ya podemos dejar de fomentar Teruel, misión cumplida.
1 K 14
Apotropeo #1 Apotropeo
¿ Astropuerto ?.
Y, ¿ De que astro van a venir ?
0 K 10
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Chúpate esa Chueca...
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menéame