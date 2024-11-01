Teruel será la primera ciudad de Europa con "astropuerto" para naves espaciales

Teruel será la primera ciudad europea con astropuerto en 2026. A finales de este año está previsto que acabe esta infraestructura, quedado lista para su licitación en el último trimestre, con la que estas instalaciones en el Aeropuerto de Teruel podrán ser utilizadas para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales
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Astropuerto es un tanto exagerado me atrevería a decir.
Ya podemos dejar de fomentar Teruel, misión cumplida.
Y, ¿ De que astro van a venir ?