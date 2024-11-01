Un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales "urgentes" y la mitad tienen defectuosos los desagües de fondo

Los ingenieros han vuelto a alzar la voz esta semana por el estado deficiente de las presas en España, conscientes de la preocupación ciudadana por las inundaciones provocadas por la borrasca Leonardo y en previsión de que hasta el sábado llueva de manera excepcional. Los expertos denuncian que un tercio del parque de presas tiene más de 60 años, sufre graves carencias estructurales, y dicen que se invierte mucho menos de lo necesario en su mantenimiento.