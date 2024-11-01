edición general
8 meneos
18 clics
Un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales "urgentes" y la mitad tienen defectuosos los desagües de fondo

Un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales "urgentes" y la mitad tienen defectuosos los desagües de fondo

Los ingenieros han vuelto a alzar la voz esta semana por el estado deficiente de las presas en España, conscientes de la preocupación ciudadana por las inundaciones provocadas por la borrasca Leonardo y en previsión de que hasta el sábado llueva de manera excepcional. Los expertos denuncian que un tercio del parque de presas tiene más de 60 años, sufre graves carencias estructurales, y dicen que se invierte mucho menos de lo necesario en su mantenimiento.

| etiquetas: presas , refuerzos , estructurales , desagües , jesús contreras
7 1 0 K 86 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
TikisMikiss #1 TikisMikiss
Relacionada de octubre 2025:

Las presas españolas padecen una elevada vulnerabilidad debido a su antigüedad, una seguridad ineficiente y poca inversión, según la Aiccpic
www.meneame.net/story/presas-espanolas-padecen-elevada-vulnerabilidad-
0 K 10
#3 chavi
#1 Pues que los que tienen la concesion suelten la mosca y entreguen las presas en las mismas condiciones en las que la recibieron
1 K 25
ElmaEscobar #2 ElmaEscobar
Manteni... Qué?
¿Mantequilla?
0 K 7
#4 DeDerechasYOle
Cuando se rompa una presa, 50 muertos después basta con decir que es culpa de Rajoy o del cambio climático.
0 K 6

menéame