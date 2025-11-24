edición general
Un tercio de los jóvenes españoles considera la venta de contenido sexual como una forma “legítima de generar ingresos”

La autoexposición digital se ha convertido en una de las vías de entrada a nuevas formas de explotación sexual en la infancia y la adolescencia, según un informe elaborado por Save the Children España en noviembre de 2025. El estudio, basado en datos del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona, revela cómo el avance tecnológico y la proliferación de plataformas como OnlyFans y sitios de sugar dating han transformado el panorama de los riesgos sexuales en el entorno digital.

Pues habra que prohibirlo, tu cuerpo es tuyo solo hasta donde mi moral dicta
Solo un tercio? aún nos queda recorrido
#2 Sospecho que a la mayoría de los otros dos tercios no es que se opongan sino que les da igual.
y luego vienen los "lloros" y todo el drama, como la tia esa ciclista que monto el drama en la policia porque se filtro parte del onlyfans...y la respuesta de la policia...señora!!!! que si quiere bolsa
#1 Con lo que ha hecho por el ciclismo exponiendo sus buenas razones para que nos animemos a ir al decathlon a comprar una montanbique para salir a pedalear por el monte.
