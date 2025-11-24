Un tercio de los jóvenes españoles considera la venta de contenido sexual como una forma “legítima de generar ingresos”

La autoexposición digital se ha convertido en una de las vías de entrada a nuevas formas de explotación sexual en la infancia y la adolescencia, según un informe elaborado por Save the Children España en noviembre de 2025. El estudio, basado en datos del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona, revela cómo el avance tecnológico y la proliferación de plataformas como OnlyFans y sitios de sugar dating han transformado el panorama de los riesgos sexuales en el entorno digital.