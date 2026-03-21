La teoría sobre los 2 anarquistas muertos en Roma en el derrumbe de una casa: Preparaban una bomba

Los cadáveres fueron encontrados bajo los escombros del Casale del Sellaretto, una antigua casa cantoniera en la zona sur de la capital. La hipótesis de los investigadores de la Digos es que ambos manipulaban un artefacto, que supuestamente explotó accidentalmente provocando el derrumbe del ático del chalé.Algunos vecinos de la zona afirmaron haber oído el jueves por la noche un estruendo procedente del edificio, una estructura abandonada utilizada como refugio por personas sin hogar.