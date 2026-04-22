La teoría de los 8.200 tontos y por qué estamos discutiendo sobre temas que parecían superados

"En España hay unos 8.200 municipios y, en cada uno de ellos, hay un tonto. Antes, el tonto estaba aislado, pero lo que ocurre ahora con Internet es que el tonto se puede coordinar con los tontos de los otros municipios. Entonces, tienes 8.200 tontos coordinados que además tienen un cascabel en Internet y consiguen que tengamos que discutir sobre cosas que era impensable plantear que pudiéramos tener que discutir hoy en día".