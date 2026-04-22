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La teoría de los 8.200 tontos y por qué estamos discutiendo sobre temas que parecían superados

"En España hay unos 8.200 municipios y, en cada uno de ellos, hay un tonto. Antes, el tonto estaba aislado, pero lo que ocurre ahora con Internet es que el tonto se puede coordinar con los tontos de los otros municipios. Entonces, tienes 8.200 tontos coordinados que además tienen un cascabel en Internet y consiguen que tengamos que discutir sobre cosas que era impensable plantear que pudiéramos tener que discutir hoy en día".

| etiquetas: tonta , jerarquías , internet
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9 comentarios
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skaworld #1 skaworld
Tambien es mala suerte que en España solo haya 8.200 tontos dispuestos a discutir temas superados y me los haya cruzao yo a todos por aqui...
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
Polarización, la palabra de moda. Yo diría más bien que las redes están infestadas de racistas y extremistas misóginos violentos.
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#7 asgard_gainsborough
#5 "están infestadas de racistas y extremistas misóginos violentos."
[...] están infestadas de miles de bots creados por cuatro gatos racistas, extremistas, mosóginos y violentos que quieren meter cizaña.
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#8 VFR *
#5 y contra ellos están los de Vox
1 K -3
Qoshqarbaev #3 Qoshqarbaev
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www.meneame.net/story/meneame-no-cae-pero-ya-gustaria
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elGude #4 elGude
A ver, yo he tenido la desgracia de leer "Hitler era mejor pintor que Vincent van Gogh".
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Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Esa teoría es una puta mierda. Los estudios empíricos de la universidad de mis cojones en bata afirman que no menos del 10% de cualquier grupo humano es gilipollas.
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#6 asgard_gainsborough
El problema encima es que en cuanto pinchas el video de un tonto para reírte de sus tonterías, a partir de ahí el algoritmo ya no deja de mostrarte videos de tontos, y en menos que canta un gallo, las cosas de verdad son un ruido de fondo camuflado por un mar de tonterías.
Y quien dice videos dice posts, noticias, twits,...
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#2 flixter *
Ya querríamos nosotros que hubiera solo 8200 tontos xD y sí: te los has encontrado a todos por aquí :troll: #2
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