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Tensión en Valencia por la turistificación y la pérdida de la esencia tradicional de las Fallas

Tensión en Valencia por la turistificación y la pérdida de la esencia tradicional de las Fallas

Vecinos de La Roqueta denuncian la pérdida de la esencia festiva y una turistificación que prioriza puestos de comida ajenos a la tradición. Además, el sector comercial muestra su malestar por una fiesta que se alarga hasta 17 días, afectando gravemente a la rentabilidad de los negocios.

| etiquetas: valencia , fallas
6 2 1 K 74 cultura
7 comentarios
6 2 1 K 74 cultura
Chinchorro #4 Chinchorro
Disfrutad de ser un parque de atracciones, A los madrileños les encanta.
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DDJ #5 DDJ
El capitalismo destruye la humanidad de todo lo que perciba como rentable.
1 K 29
#2 Sammy_Jankis
Madrid puede aprovechar para organizar las Madrifallas.
1 K 27
plutanasio #3 plutanasio
Sois el Cancún de España, arrodillados ante el guiri xD xD xD
1 K 19
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Tourist go a fer la ma  media
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emmett_brown #6 emmett_brown *
La esencia de las fallas se perdió en el franquismo, no con AirBnb...

Empezando por las falleras mayores = mujer jarrón, la ofrenda a la mare de deu y las presidencias, que convirtieron una fiesta POPULAR en un derroche de dinero y ma.chismo.

Y la turisficación de la fiesta tampoco es de ahora #0, hay de siempre mucho turista nacional, que esto no son los sanfermines con los australianos.

Lo que dice la noticia es verdad: hay mucha comida de "fuera": salchipapa, churro mexicano relleno de crema, chocolate o pistacho, pero es lo que la gente "demana", que le van fer...
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emmett_brown #7 emmett_brown *
Esa pintada no tiene nada que ver con las fallas.

El que más molesta en fallas en Valencia es el fallero. Y hacen gala de ello, a joderse: "Son festes, son diez díes".
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menéame