Tensión en Valencia por la turistificación y la pérdida de la esencia tradicional de las Fallas

Vecinos de La Roqueta denuncian la pérdida de la esencia festiva y una turistificación que prioriza puestos de comida ajenos a la tradición. Además, el sector comercial muestra su malestar por una fiesta que se alarga hasta 17 días, afectando gravemente a la rentabilidad de los negocios.
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Empezando por las falleras mayores = mujer jarrón, la ofrenda a la mare de deu y las presidencias, que convirtieron una fiesta POPULAR en un derroche de dinero y ma.chismo.
Y la turisficación de la fiesta tampoco es de ahora #0, hay de siempre mucho turista nacional, que esto no son los sanfermines con los australianos.
Lo que dice la noticia es verdad: hay mucha comida de "fuera": salchipapa, churro mexicano relleno de crema, chocolate o pistacho, pero es lo que la gente "demana", que le van fer...
El que más molesta en fallas en Valencia es el fallero. Y hacen gala de ello, a joderse: "Son festes, son diez díes".