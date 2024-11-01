Temor por los derechos de las mujeres en Chile ante la toma de posesión de un presidente antiabortista (ENG)

Las activistas por los derechos de las mujeres en Chile se preparan para la llegada al poder, el miércoles, del presidente más conservador desde la dictadura de Pinochet. José Antonio Kast, un ultracatólico de 60 años cuyo padre fue miembro del partido nazi, ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas progresistas en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad a lo largo de sus tres décadas de carrera política.