La temeridad de una reportera de TVE en Grazalema: «Es vergonzoso. No se puede poner en riesgo de esta manera a nadie»  

Durante la última emisión del programa 'Malas Lenguas', el presentador Jesús Cintora dio paso a la reportera Carmen Osuna, que se encontraba en Grazalema. Para demostrar la compleja situación que está viviendo el municipio, la reportera decidió situarse en mitad de una calle por la que estaba pasando un fuerte torrente de agua. Durante un momento, incluso, el torrente estuvo a punto de tirar a la periodista. «La situación sigue siendo muy complicada. Fíjate cómo nos lleva el agua ahora mismo. Esto está siendo completamente complicado, muy...
Yo tampoco veo mucho riesgo. Justo en la primera imagen, le llega el agua algo más alta, pero se ve alrededor gente caminando sin el más mínimo peligro.
Y sí, lo más probable es que lo hiciera ella porque le diera la gana; la prueba está en que habla medio a gritos, de una forma dramática. Nadie le dijo que hablara de esa manera y seguramente tampoco nadie le obligó a meterse ahí.
Resulta hasta un poco ridícula.
Y si pasara algo, están los bomberos a 20 metros calle abajo.
Esto es un patético intento de echar mierda al Cintora y a RTVE.
Los mandan a pasar calor en Toledo a mediodia de julio-agosto, que nos enseñen lo mal que está la cosa con incendios/inundaciones/temporales/etc, a pasar frio para que veamos como nieva en la sierra de Madrid y disfruten del atasco. En fin, que o están muy necesitados para aceptar esos riesgos o son unos temerarios.