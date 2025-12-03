edición general
El teléfono para pedir cita médica en Baleares lleva una semana sin atender las llamadas de los ciudadanos

Fuentes del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de quien depende este teléfono, han reconocido el problema y lo han atribuido a una coincidencia de factores que ha diezmado la plantilla operativa. Según la explicación oficial, durante las últimas semanas "han confluido varias bajas" que han provocado una reducción significativa de profesionales en los puestos de atención.

Ze7eN #1 Ze7eN
Que raro que en una comunidad autónoma gobernada por el PP algo relacionado con la sanidad pública no funcione.
#6 egon_
Servicio gestionado por una empresa privada de un amigo del político de turno que probablemente paga mal a sus empleados, los tratan mal y en consecuencia, bajas laborales.
frg #7 frg
#6 Puede que además de todo lo que cuentas tenga además sólo tres personas para cubrir el servicio. Cualquier baja significa cargar de trabajo a los pue quedan.
Deviance #9 Deviance *
#7 Lo que yo me pregunto (palillo en boca), es si no se pueden cubrir esas bajas, no creo que sea tan difícil, al fin y al cabo son puestos administrativos.
frg #11 frg
#9 ¡Claro que se puede! Sólo hay que pagar a un sustituto, algo que parece un imposible en algunos sitios. Normalmente asumirán la carga y tareas los demás, pero parece que ya no hay nadie más.
Deviance #12 Deviance
#11 Pues en esas están ahí por lo que parece. Y les volverán a votar, delirante.
#3 omega7767
" "han confluido varias bajas" que han provocado una reducción significativa de profesionales en los puestos de atención"

claro, estos si que pueden ponerse sus propias citas médica para pedir bajas :troll:
#10 PerritaPiloto
#3 Vamos a ver, que cuando no hay nadie de baja estoy aviso segura que los que hay también están desbordados.

En varias semanas va a ser que han coincidido algina baja con las vacaciones, como si eso no fuese previsible. Siempre son menos de los que deben ser.
a69 #8 a69
Lo próximo que pongan una locución: " no sea tieso y llame a la sanidad privada"
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si, obviando que sean del pp y unos hijoputas, pero coño los que "trabajan" ahi que carajo hacen o dicen?
GeneWilder #4 GeneWilder
Sigue el cuento de la rana en la olla.
