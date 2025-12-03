El teléfono para pedir cita médica en Baleares lleva una semana sin atender las llamadas de los ciudadanos

Fuentes del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de quien depende este teléfono, han reconocido el problema y lo han atribuido a una coincidencia de factores que ha diezmado la plantilla operativa. Según la explicación oficial, durante las últimas semanas "han confluido varias bajas" que han provocado una reducción significativa de profesionales en los puestos de atención.