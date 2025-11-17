edición general
Telefónica presentará un ERE en siete empresas del grupo, aunque no precisa quiénes serán afectados

Telefónica ha comunicado a los sindicatos su intención de aplicar un ERE en 7 empresas del grupo, incluyendo Telefónica de España, Móviles, Soluciones, S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+. Aunque aún no se han dado cifras de afectados, las negociaciones comenzarán en una semana. El plan estratégico prevé reducir un 25% los costes operativos, unos 2.010 millones hasta 2030. UGT y CCOO exigen voluntariedad, garantías para los trabajadores y convenios colectivos vigentes hasta 2030, mientras el Gobierno pide consenso sindical

2 comentarios
#1 cKr1
Seguro que entre los afectados no está ningún directivo.
#2 tropezon
#1 Negativo, estarán afectados en su cuenta corriente.
Seguro que reciben jugosos bonos
