Telefónica presentará un ERE en siete empresas del grupo, aunque no precisa quiénes serán afectados

Telefónica ha comunicado a los sindicatos su intención de aplicar un ERE en 7 empresas del grupo, incluyendo Telefónica de España, Móviles, Soluciones, S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+. Aunque aún no se han dado cifras de afectados, las negociaciones comenzarán en una semana. El plan estratégico prevé reducir un 25% los costes operativos, unos 2.010 millones hasta 2030. UGT y CCOO exigen voluntariedad, garantías para los trabajadores y convenios colectivos vigentes hasta 2030, mientras el Gobierno pide consenso sindical