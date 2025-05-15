edición general
Telefónica inicia un ERE masivo con 7.000 despidos previstos

Supondría despedir a un tercio de toda la plantilla (25.000 empleados en el Estado). La compañía busca ahorrar 3.000 millones hasta 2030 recortando plantilla en siete de sus filiales. Todo ello, a pesar de las ganancias que están obteniendo sus accionistas .

Feindesland
¿PESE a las ganancias?
¿Y qué mierda tienen que ver las ganancias con el recorte de empleo?
¿Ganan dinero para mantener empleo?
¿Son una agencia de colocación?
A veces se leen una cosas cosas...

xD
Ze7eN
#1 La notícia es el número de trabajadores afectados, que hasta ahora se desconocía.
#5 Tensk
#3 Por eso no la he votado duplicada, pero te vendría bien que hubieras indicado que es relacionada de esta otra, porque añadir tampoco es que añada mucho.
#2 juanac
como se las gasta el amigo del perro sanxe
#7 AlexGuevara
Atención clientes, os vais preparando para la mejora de servicios asociada
