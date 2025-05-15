Telefónica inicia un ERE masivo con 7.000 despidos previstos

Supondría despedir a un tercio de toda la plantilla (25.000 empleados en el Estado). La compañía busca ahorrar 3.000 millones hasta 2030 recortando plantilla en siete de sus filiales. Todo ello, a pesar de las ganancias que están obteniendo sus accionistas
.
¿Y qué mierda tienen que ver las ganancias con el recorte de empleo?
¿Ganan dinero para mantener empleo?
¿Son una agencia de colocación?
A veces se leen una cosas cosas...
cincodias.elpais.com/companias/2025-02-27/telefonica-perdio-49-millone