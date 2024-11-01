edición general
Las telecomunicaciones en Afganistán se interrumpen por orden de los talibanes, que cortan el acceso a internet [ENG]

Los talibanes aún no han dado una razón oficial para el cierre. Desde que tomaron el poder en 2021, los talibanes han impuesto numerosas restricciones de acuerdo con su interpretación de la ley islámica Sharia. Un funcionario talibán dijo que el cierre de las telecomunicaciones duraría hasta nuevo aviso. Los vuelos desde el aeropuerto de Kabul también se han visto interrumpidos, informaron los medios locales.

Dragstat #3 Dragstat
Mucho han tardado, es difícil pensar como una interpretación de la ley islámica como la de los talibanes permita internet, la electricidad o el agua corriente. Tienen que centrarse en eliminar todas esas contradicciones si quieren ser puros.
Torrezzno #1 Torrezzno
Quien necesita internet cuando tienes amapolas? :roll:
#4 Pitchford
Tengo verdadera curiosidad por saber cuales son los niveles de felicidad medios en un país como Afganistán, comparados con los nuestros, sobretodo los de las mujeres, que me imagino que serán allí bastante inferiores a los de los hombres. Pero a ver quién hace una encuesta en condiciones en Afganistán.
arturios #5 arturios
Habría que informarles que, si lo que quieren son fanáticos fieles y que no piensen, no deberían cortar internet, sino que deberían de montar su propia red social, con sus sesgos, algoritmos, etc..., que pregunten por facebook por ejemplo.
#6 Vamohacalmano
Países que vuelven a la edad media porque su amigo imaginario mágico nosequé.
