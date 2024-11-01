Las telecomunicaciones en Afganistán se interrumpen por orden de los talibanes, que cortan el acceso a internet [ENG]

Los talibanes aún no han dado una razón oficial para el cierre. Desde que tomaron el poder en 2021, los talibanes han impuesto numerosas restricciones de acuerdo con su interpretación de la ley islámica Sharia. Un funcionario talibán dijo que el cierre de las telecomunicaciones duraría hasta nuevo aviso. Los vuelos desde el aeropuerto de Kabul también se han visto interrumpidos, informaron los medios locales.