Líder talibán prohíbe el WIFI y fibra en una provincia para "prevenir inmoralidades" [eng]

El líder talibán prohibió el internet de fibra óptica en una provincia afgana para "prevenir la inmoralidad", dijo el martes un portavoz de la administración. Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares en la provincia norteña de Balkh sin internet Wi-Fi. Sin embargo, el internet móvil sigue funcionando.