Los talibanes prohíben libros escritos por mujeres, acceder a internet por "inmoral" y educar sobre derechos humanos y acoso sexual

Con el objetivo de aplicar una interpretación extrema de la ley islámica (sharía), también han prohibido 18 asignaturas universitarias, la mayoría sobre mujeres. Además, han prohibido internet en el norte de Afganistán "para prevenir actividades inmorales" por su preocupación por la pornografía y el "coqueteo" entre hombres y mujeres en redes sociales y aplicaciones. De hecho, las conexiones ya se han cortado en cinco provincias, que abarcan los mayores núcleos de población de la región, y deja a oficinas, hogares y otros negocios sin Internet.

#2
¿Pero esto es en Afganistán o en Estados Unidos?

elpais.com/us/2024-11-28/mas-de-10000-libros-han-sido-prohibidos-en-bi

Que uno con tanto integrista ya se pierde.
#4
Ya sabemos de dónde saca las ideas Ayuso.
#5
Eso le gustaría hacer aquí a los de VOX.
#8
Lo hacen porque muchos de ellos no saben leer siquiera y desentonarían si lo hicieran las mujeres.
#3
Han establecido el pin parental obligatorio?
#7
Tasa de natalidad en Afganistán: 4,84 hijos por mujer. Ya se ve que estas ideologías sirven para expandir la etnia.
#6
Pues se van a multiplicar los incels de manera exponencial... :-D
#9
Esto debe ser porque no le han regalado la base al zanahorio.
#11
Es lo que pasa cuando ganan los de pagascal.
La derecha ultra religiosa es lo que hace. Joder la vida de los prsonas por dios, la patria y el rey. Que al final vienen siendo los intereses de cuatro hijos de puta.
#10
Les falta aprobar las corridas de Toros.
#1
Que bellíssimas personas.
