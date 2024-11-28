Los talibanes prohíben libros escritos por mujeres, acceder a internet por "inmoral" y educar sobre derechos humanos y acoso sexual

Con el objetivo de aplicar una interpretación extrema de la ley islámica (sharía), también han prohibido 18 asignaturas universitarias, la mayoría sobre mujeres. Además, han prohibido internet en el norte de Afganistán "para prevenir actividades inmorales" por su preocupación por la pornografía y el "coqueteo" entre hombres y mujeres en redes sociales y aplicaciones. De hecho, las conexiones ya se han cortado en cinco provincias, que abarcan los mayores núcleos de población de la región, y deja a oficinas, hogares y otros negocios sin Internet.