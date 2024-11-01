edición general
5 meneos
14 clics
Telecinco elimina sus galas musicales estas Navidades: apuesta por refritos y 'zapping' con voz de Carlos Latre

Telecinco elimina sus galas musicales estas Navidades: apuesta por refritos y 'zapping' con voz de Carlos Latre

Habrá refritos de 'Bailando con las estrellas' en Nochebuena y programas de 'zapping' con la voz de Carlos Latre en Nochevieja

| etiquetas: television , telecinco , carlos latre , nochevieja
4 1 0 K 61 actualidad
11 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
en Mediaset les va que le den fuerte y donde más duele o qué? no se han enterado todavía del looser del Carlos Latre después del programón y del éxito de audiencia que tuvo en su gran apuesta contra El Hormiguero? alguien piensa en esa empresa?
3 K 54
Pacofrutos #6 Pacofrutos *
"Este es un aviso para los diez millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche ¿entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Mientras ustedes disfrutan del calor del hogar y cenan felices viendo la tele, afuera en la calle está comenzando el reino del anticristo".
youtu.be/3BLluD10ETI?si=gBILukcUFk9exaey  media
2 K 30
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 ale , qué bestia eres!
1 K 25
Supercinexin #5 Supercinexin
Latre tuvo alguna gracia hace casi 30 años en Crónicas Marcianas.

Las tres primeras veces que lo sacaron.

Después de aquello, ha sido siempre un continuo "ya está el capullo éste otra vez? cambia de canal a ver qué dan en las otras, anda".
1 K 27
a69 #9 a69
Han de poner relleno entre anuncio y anuncio. Oportunidad perdida para repetir otra vez el mismo anuncio.
1 K 20
makinavaja #4 makinavaja
¿Ya se van dando cuenta de que no les ve nadie? :troll: :troll:
1 K 19
#11 Sammy_Jankis
#4 Efectivamente, ahorrarán costes en programaciones mojoneras pregrabadas en octubre, que veían cuatro gatos.
0 K 7
lonnegan #3 lonnegan
Antaño nadie se perdía la programación de tv en Nochebuena, ahora sólo dan refritos
1 K 18
Chinchorro #2 Chinchorro
Generado por IA.No tengo pruebas pero tampoco dudas.
0 K 12
#10 Leon_Bocanegra *
Y el tal Latre se define a si mismo como imitador.
Que se ponga vídeos de Raúl Pérez y llore.

youtube.com/shorts/StsTz0px0qw?si=SZ8tb4p8H8IPWZ_M


youtube.com/clip/Ugkx1GYFOEA2TJRXtcy1G9-0Hiif054eIkP9?si=-9y5czH7ilOKY
0 K 10
#7 PerritaPiloto
El caché de Carlos Latre no estará por las nubes y el los zaping con refritos de programas antiguos son baratos. Probablemente Telecinco gane más dinero con esta clase de programa que cualquier otra cosa que hagan.
0 K 8

menéame