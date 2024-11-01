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Tel Aviv & Jerusalem | 2 ciudades soleadas - 1 Break!

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Visita Israel. Tel Aviv y Jerusalem. Campaña de 2017.

| etiquetas: tel aviv , jerusalem , turismo , visita israel , 2017
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5 comentarios
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eltxoa #4 eltxoa
Qué cara de semitas tienen las del vídeo.
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pitercio #1 pitercio
Historias que envejecen mal.
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ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 Y no viste el vídeo de "5 sitios que visitar en Gaza" :-|
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Black_Txipiron #2 Black_Txipiron
Cada vez más soleada, con menos edificios que hagan sombra.
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#5 Perrota
Boom boom Tel Aviv!!!!
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menéame