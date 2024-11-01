Ted Cruz advierte de que la frase «Cristo es Rey» se considera ahora antisemita (EN)  

En una entrevista exclusiva con David Brody, analista político jefe de CBN News, el senador Ted Cruz advierte de que la frase «Cristo es Rey» está siendo tergiversada en Internet para convertirla en un código antijudío que se utiliza para atacar a los judíos.
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Es un grito ancestral de nuestros fascios patrios.
Ese mamarracho es idiota.
El dia menos pensado diran que trabajar el sabado es antisemita.
ETAantisemita, nada lo es.
igual que a Marco Antonio Rubio: es.wikipedia.org/wiki/Marco_Rubio
Lo digo por si el ICE se pudiera pasar por su puerta, dado que con solo los nombres ya les sirven de indicios para hacer una expulsión.
Hmmm... no... en realidad siempre han sido antisemitas
Que lo resuelvan a mamporros. Todo vale.