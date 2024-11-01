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Ted Cruz advierte de que la frase «Cristo es Rey» se considera ahora antisemita (EN)  

En una entrevista exclusiva con David Brody, analista político jefe de CBN News, el senador Ted Cruz advierte de que la frase «Cristo es Rey» está siendo tergiversada en Internet para convertirla en un código antijudío que se utiliza para atacar a los judíos.

| etiquetas: sionismo , israel , eeuu , cruz
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8 comentarios
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obmultimedia #3 obmultimedia
Ted Cruz en cuestion de dias saldrá asi.  media
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Postmeteo #1 Postmeteo *
Honestamente el gobierno de Estados Unidos es el fundamentalismo cristiano más chapucero y cutre que he visto en mi vida
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Ripio #7 Ripio
¡Viva Cristo Rey!
Es un grito ancestral de nuestros fascios patrios.
Ese mamarracho es idiota.
El dia menos pensado diran que trabajar el sabado es antisemita.
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Sandman #2 Sandman
Cuando todo es ETA antisemita, nada lo es.
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Herumel #8 Herumel
Por favor, llamen le por su verdadero Rafael Cruz : es.wikipedia.org/wiki/Ted_Cruz

igual que a Marco Antonio Rubio: es.wikipedia.org/wiki/Marco_Rubio

Lo digo por si el ICE se pudiera pasar por su puerta, dado que con solo los nombres ya les sirven de indicios para hacer una expulsión.
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Laro__ #4 Laro__
A algunos fascistas patrios, de Haztelo Mirar, les va a estallar la cabeza.

Hmmm... no... en realidad siempre han sido antisemitas
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#5 Alcalino
el problema de los fundamentalistas es cuando los cuentos mágicos de unos y de otros entran en conflicto.
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karaskos #6 karaskos
:popcorn:

Que lo resuelvan a mamporros. Todo vale.
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menéame