La tasa de riesgo de pobreza se redujo sólo una décima en 2025

Un 25,7% de la población en España se encuentra en riesgo de pobreza, una tasa que tan sólo ha mejorado una décima (desde el 25,8%) en el año 2025 a pesar de que los ingresos medios de la población en el país se han incrementado un 5,5%,

shake-it
La economía española va como un cobete, pero en este país cada vez está peor distribuida la riqueza. Nada que no se resuelva con un invento francés para las cabezas que en la revolución francesa hizo cambiar muchas cosas.

PD.- Perdonad que envíe una noticia el inmundo, es la mejor fuente que he encontrado
MiguelDeUnamano
#2 Lo que es infumable es que se quejen de ello (no sólo el medio, sino mucho tuercebotas también) quienes aspiran a que gobierne quien defiende un sistema que todavía aumenta más esta brecha entre enriquecidos y empobrecidos.
shake-it
#7 Los fachapobres son el cimiento sobre el que apoyan sus pezuñas los poderosos que nos oprimen
Anfiarao
#7 es la lógica regre:
las medidas de izquierdas que favorecen a la mayoría implementadas porel gobierno del PSOE +PSOE 2.0 son totalmente insuficientes y dejan mucho que desear, por lo que, en vez de apoyar en las próximas elecciones a partidos a la izquierda del PSOE, apoyemos y votemos al PP/tox que seguro que implementan medidas de izquierda más efectivas

:shit:
UsuarioXY
La lógica del rojelio medio es que si estás en contra del gobierno eres facha pobre. Da igual si votaste a la izquierda en las últimas elecciones, da igual si ves que tú poder adquisitivo se ha reducido a la mitad.
Gobiernan los buenos y eso amigo, eso no es criticable o serás un facha pobre.

Llegarán las elecciones y entre los que votan a la derecha y los que estamos hasta los huevos de promesas mientras nos la meten bien por el culo no pisaremos la mesa electoral gobernaran los otros.

Y sinceramente así lo deseo, porque al menos habrá movilizaciones y protestas. No como ahora que parece que todos los putos rojelios cobran una paguita por llamar al resto facha pobres.

#7
Findeton
Vamos, que la economía va como un cohete!
#5 j-light
#1 Como un cobete nucelar
Kantinero
#5 fíjate que dice se redujo solo y es el inmundo
#10 Marisadoro
Dicho de otro modo....

La tasa de riesgo de pobreza se redujo sólo una décima en 2025, hasta el 25,7%, por la baja intensidad en el empleo

MnMasPeriodismo?
ombresaco
El mundo quejándose de que la riqueza que se crea no se reparte suficiente... :tinfoil:
#11 omega7767
la economia macro va como un cohete,

pero la económico micro va como un cohete directo a la luna  media
