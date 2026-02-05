La tasa de riesgo de pobreza se redujo sólo una décima en 2025

Un 25,7% de la población en España se encuentra en riesgo de pobreza, una tasa que tan sólo ha mejorado una décima (desde el 25,8%) en el año 2025 a pesar de que los ingresos medios de la población en el país se han incrementado un 5,5%,
PD.- Perdonad que envíe una noticia el inmundo, es la mejor fuente que he encontrado
las medidas de izquierdas que favorecen a la mayoría implementadas porel gobierno del PSOE +PSOE 2.0 son totalmente insuficientes y dejan mucho que desear, por lo que, en vez de apoyar en las próximas elecciones a partidos a la izquierda del PSOE, apoyemos y votemos al PP/tox que seguro que implementan medidas de izquierda más efectivas
Gobiernan los buenos y eso amigo, eso no es criticable o serás un facha pobre.
Llegarán las elecciones y entre los que votan a la derecha y los que estamos hasta los huevos de promesas mientras nos la meten bien por el culo no pisaremos la mesa electoral gobernaran los otros.
Y sinceramente así lo deseo, porque al menos habrá movilizaciones y protestas. No como ahora que parece que todos los putos rojelios cobran una paguita por llamar al resto facha pobres.
⦁ Pedro Sánchez: La economía española ya no va como una moto, ahora va como un cohete.
⦁ María Jesús Montero, Ministra de Hacienda: "Se lo confirmo. La economía va como un cohete"
⦁ María Jesús Montero, Ministra de Hacienda: "Clase media son todos los ciudadanos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional"
La tasa de riesgo de pobreza se redujo
sólouna décima en 2025, hasta el 25,7%, por la baja intensidad en el empleo
MnMasPeriodismo?
pero la económico micro va como un cohete directo a la luna