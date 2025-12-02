edición general
1 meneos
219 clics

Tarantino comparte sus diez películas favoritas del siglo XXI: hay varias sorpresas

Quentin Tarantino no necesita presentación. Conocido como uno de los directores más revolucionarios de la historia del cine, el autor de películas como Pulp Fiction, Malditos bastardos o Reservoir Dogs. El realizador se ha animado a elegir sus diez películas favoritas del siglo XXI, entre las que se encuentran algunas de cineastas como Ridley Scott, David Fincher o Woody Allen.

| etiquetas: tarantino , cine , peliculas favoritas siglo xxi
1 0 0 K 9 ocio
9 comentarios
1 0 0 K 9 ocio
Graffin #7 Graffin
Parece una lista aleatoria de las 10 primeras pelis que se le han venido a la cabeza.
1 K 20
Imag0 #8 Imag0 *
Black Hawk Down, Unstoppable?? {0x1f602} {0x1f602}

Tremendísimas putas mierdas.

Y del resto se salvan 3 o 4.
0 K 18
yende #1 yende
La lista:
1. Black Hawk Down
2. Toy Story 3
3. Lost In Translation
4. Dunkirk
5. There Will Be Blood
6. Zodiac
7. Unstoppable
8. Mad Max: Fury Road
9. Shaun of the Dead
10. Midnight in Paris
1 K 17
Graffin #2 Graffin *
Edito. #1 se me ha adelantado.
Filthy kharma whore
0 K 9
yende #6 yende
#2 Que no me vote nadie, pero he entrado y es nada, la lista y poco mas. Explica brevemente porque 3 peliculas y la nada...
0 K 10
sorrillo #9 sorrillo *
En algunas entrevistas creo haberle escuchado decir que no quiere hablar de otros directores por que si son peores no es amable hacerlo y si son buenos son su competencia.

Suena a troleo para que dejen de hacerle la puñetera pregunta.
0 K 11
#4 txepel
¿Ni una sobre fetiches de pies? No mientas Tarantino.
0 K 10
Fernando_x #5 Fernando_x
No nombra la legopelícula, me ha decepcionado
0 K 10
Don_Pixote #3 Don_Pixote
"7. Unstoppable"
venga no me jodas :-D
0 K 7

menéame