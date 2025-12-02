Tarantino comparte sus diez películas favoritas del siglo XXI: hay varias sorpresas

Quentin Tarantino no necesita presentación. Conocido como uno de los directores más revolucionarios de la historia del cine, el autor de películas como Pulp Fiction, Malditos bastardos o Reservoir Dogs. El realizador se ha animado a elegir sus diez películas favoritas del siglo XXI, entre las que se encuentran algunas de cineastas como Ridley Scott, David Fincher o Woody Allen.
| etiquetas: tarantino , cine , peliculas favoritas siglo xxi
Tremendísimas putas mierdas.
Y del resto se salvan 3 o 4.
1. Black Hawk Down
2. Toy Story 3
3. Lost In Translation
4. Dunkirk
5. There Will Be Blood
6. Zodiac
7. Unstoppable
8. Mad Max: Fury Road
9. Shaun of the Dead
10. Midnight in Paris
Filthy kharma whore
Suena a troleo para que dejen de hacerle la puñetera pregunta.
venga no me jodas