Tarantino comparte sus diez películas favoritas del siglo XXI: hay varias sorpresas

Quentin Tarantino no necesita presentación. Conocido como uno de los directores más revolucionarios de la historia del cine, el autor de películas como Pulp Fiction, Malditos bastardos o Reservoir Dogs. El realizador se ha animado a elegir sus diez películas favoritas del siglo XXI, entre las que se encuentran algunas de cineastas como Ridley Scott, David Fincher o Woody Allen.