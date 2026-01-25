edición general
El tapón en la red eléctrica eleva a 350.000 las nuevas viviendas en riesgo en España: "No podemos ni empezar las obras"

La mitad de peticiones para conectar proyectos urbanísticos son rechazadas por falta de capacidad, lo que llega a retrasar hasta cinco años la construcción de nuevos desarrollos. La red empezó a mostrar evidencias de colapso en 2024. Ese año, según datos de la patronal eléctrica Aelec, se cursaron peticiones para nuevos desarrollos urbanos por un total de 6,7 gigavatios (GW). Al cierre de ese año, solo se había aprobado el 13%. El 39% fue rechazado y otro 47% se encontraba en trámite. «Sin permiso de acceso no podemos ni empezar a construir las

#5 Pitchford
Resulta bastante sorprendente que ocurra ésto, si es cierto, teniendo en cuenta que la demanda eléctrica apenas ha variado en los últimos años..  media
makinavaja #11 makinavaja
#5 Igual la construcción de centros de datos tremendos, que consumen energía como si fuera gratis... tiene algo que ver...:-D :-D
#12 Pitchford
#11 Podría influir, aunque no estén cerca en general de las viviendas.
Gry #6 Gry
Que empiecen a hacer los proyectos con autoconsumo integrado (paneles solares más baterías) con cero conexión con la red eléctrica y ya verás que rápido empiezan a invertir en las redes.

Al precio al que va la vivienda probablemente no lo incrementaría demasiado y puedes poner en la publicidad que es a prueba de apagones y apocalipsis zombies. :-P
Febrero2034 #3 Febrero2034
Como un cobete
UsuarioXY #1 UsuarioXY
Haz que pase.
#2 Mk22
¿ Que está pasando con las infraestructuras de este país?
Febrero2034 #4 Febrero2034
#2 7 años de putas, fontaneras y rosas
#9 mstk
#2 Es el mercado, las empresas privadas ni mantienen ni amplían las redes de distribución y así ganan mas euros para los accionistas.
#7 bibubibu
Es decir, que las eléctricas no invierten en infraestructuras, si papa estado no les da pasta.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 No, el gobierno tiene limitada la inversión en redes al 0,063% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766

Llevan años pidiendo que se reduzca esa limitación.
#10 mstk
#8 Pobrecitas...
Iberdrola proyecta un 2025 de beneficios récord, con un beneficio neto que apunta a superar los 6.000 millones de euros
Los beneficios de Endesa en 2025 muestran una fuerte subida, con un beneficio neto de 1.711 millones de euros hasta septiembre, un aumento del 21.9% respecto al año anterior, y la compañía proyecta alcanzar los 2.000 millones de euros al cierre del año
Naturgy prevé un 2025 récord con un beneficio neto superior a los 2.000 millones de euros y un EBITDA mayor a 5.300 millones
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 El problema es que tienen limitada la inversión en redes en España.

Da igual que obtengan beneficios record los obtienen en el extranjero, donde no tienen limitada la inversión.

Si no te habías enterado Iberdrola es la segunda eléctrica en USA, Reino Unido, Brasil, Argentina, Irlanda
