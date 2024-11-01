edición general
"Talibros": influencers en el país de los talibanes y cómo ejercen su propaganda

La estrategia es inquietante: ridiculizar el relato «dominante» sobre Afganistán, el que difunden los medios occidentales considerados mainstream, utilizando para ello a jóvenes influencers «alternativos» ansiosos por ofrecer a su audiencia un contenido necesariamente disruptivo y «diferente».

¿Entonces a quién hemos de creer? ¿A los del discurso que difunden los medios occidentales desde sus asientos de oficina en Europa y Estados Unidos? ¿O al de estos Talibros directamente desde el centro del meollo armados con GoPro y mostrando las imágenes? ¿Quién no cuenta la verdad?

Pues probablemente ninguno de los dos. Pero frente a un tipo con una GoPro y otro que solo muestra letras y un par de fotos, pues el de la prensa ha perdido claramente. Hay que volver al meollo si quieres que te crean. Unos así lo saben, y se van al meollo. ¿Es verdad lo que cuentan? Pues más que el que no está, seguro...
#3 encurtido *
El camino al éxito: Levantarse a las 5am, burpees, ducha fría y unos fucking rezos mirando a la meca.
#1 Prusianodelsur *
Yo que soy profe tengo ex alumnos que me siguen en Instagram. Alumnos nacidos aquí de origen marroquí.
Luego a veces me salen reels de gente que islamiza en castellano porque mis ex alumnos los siguen a su vez

De follacabras islamistas boxeadores del caucaso

www.instagram.com/islam_makhacheva?igsh=aDhhbjZheGVqdGw1

A follacabras del Cáucaso vestido de árabe con contenido en castellano. La multiculturalidad que gusta a la izquierda

www.instagram.com/savagepetrov_dawah?igsh=aDR1eHV5dXdkaDll

Alumnos nacidos aquí, de institutos rurales de CyL bien integrados. Ya no me imagino en suburbios de Barcelona

Pues nada. Vosotros a protestar contra libros de denuncias falsas que el peligro está ahi
