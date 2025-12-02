Los talibanes llevan a cabo una ejecución pública en un estadio deportivo en Afganistán

Decenas de miles de personas asistieron a la ejecución de un hombre condenado por matar a tiros a una familia numerosa, incluyendo nueve niños. El reo fue asesinado a tiros por uno de los familiares a los que se les había ofrecido perdonar la vida al hombre, pero solicitaron la pena de muerte. Naciones Unidas ha criticado duramente a los talibanes por llevar a cabo ejecuciones públicas, latigazos y lapidaciones. "Las ejecuciones públicas son inhumanas, un castigo cruel e inusual y contrario al derecho internacional".