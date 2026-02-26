·
Los talibanes lanzan una "ofensiva a gran escala" contra Pakistán
Los talibanes han lanzado este jueves una "ofensiva a gran escala" contra Pakistán tras los bombardeos aéreos.
etiquetas
:
afganistán
,
pakistán
,
talibanes
8
1
0
K
121
actualidad
8 comentarios
#1
platypu
Esto es culpa de la OTAN seguro. Incluso apostaria por algun biolab que esconden los pakistanies
2
K
33
#2
ElenaCoures1
#1
El Mossad, ha sido el Mossad!!!!
1
K
17
#7
Tkachenko
#1
#2
eres un crack en lo tuyo, sin duda
0
K
20
#8
Heni
*
#1
Para ser exactos de Reino Unido por haber dejado a la mitad de los patunes dentro de Afganistán y la otra dentro de Pakistán durante la creación de estos estados, en lugar de haber creado el país de Pastunistán
0
K
13
#3
Kuruñes3.0
Pa que luego digamos que una potencia nuclear no puede ser atacada...
1
K
25
#4
d5tas
Wtf! Tan sobrados se creen? Que el ejercito de Pakistán no es de chichinabo como el del anterior gobierno de Kabul. Lo unico es que se me ocurre es que esperen que la India ataque por el otro frente.
1
K
24
#6
azathothruna
#4
No se que tan bien se llevan iran y pakistan, pero si que los iranies y talibanes se han agarrado a putazos antes
0
K
17
#5
azathothruna
Y aqui se demuestra que el tribalismo compite o incluso supera las diferencias/similitudes ideologicas.
0
K
17
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
