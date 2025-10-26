Taiwán rechazó la unificación con China tras el “Día de la Retrocesión”: “Democracia y autoritarismo son incompatibles”

El Consejo de Asuntos Continentales advirtió que la experiencia de Hong Kong demuestra que la fórmula propuesta por China implica pérdida de autonomía y dominio del Partido Comunista
51 años de dictadura de derechas y partido único en la isla y 35 de ley marcial
Taiwán es una democracia plena y China solo podrá absorberla invadiendo, asesinando, destruyendo y torturando.
Como casi todas las dictaduras.
En fin, nada nuevo. A estas alturas queriendo colar que el objetivo es la democracia. 0 dudas de que si los peopios taiwaneses votan unificscion, se viene fraude electoral y represion de parte de esta misma gente.
Es de primero de democracia