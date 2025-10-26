edición general
Taiwán rechazó la unificación con China tras el “Día de la Retrocesión”: “Democracia y autoritarismo son incompatibles”

El Consejo de Asuntos Continentales advirtió que la experiencia de Hong Kong demuestra que la fórmula propuesta por China implica pérdida de autonomía y dominio del Partido Comunista

#3 anamabel
Supongo que no opinarían lo mismo cuando el dominio autoritario y la falta de democracia la lideraba el Kuomintang en Taiwan.

51 años de dictadura de derechas y partido único en la isla y 35 de ley marcial
#4 Abril_2025 *
Por elección nadie con más de dos neuronas prefiere vivir en una dictadura. Por eso las dictaduras, ya sean en España o en China, se suelen imponer con violencia.

Taiwán es una democracia plena y China solo podrá absorberla invadiendo, asesinando, destruyendo y torturando.

Como casi todas las dictaduras.
#1 NoMeVeas *
Es decir. Dominio del pueblo.

En fin, nada nuevo. A estas alturas queriendo colar que el objetivo es la democracia. 0 dudas de que si los peopios taiwaneses votan unificscion, se viene fraude electoral y represion de parte de esta misma gente.
#2 chavi
#1 Si ven que van a votar unificación, simplemente no se les pregunta.

Es de primero de democracia
